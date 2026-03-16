Nghệ sĩ độc lập tạo sắc màu mới cho nhạc Việt

Nhiều dự án, ca khúc, album mới ấn tượng, đậm chất riêng của các nghệ sĩ indie (độc lập, không có công ty truyền thông hỗ trợ) ra mắt vừa qua đã tiếp cận được công chúng trẻ. Những thành công bước đầu đó thể hiện nỗ lực chinh phục khán giả bằng tài năng, sự kiên trì của chính nghệ sĩ.

Dám khác biệt

Đã có nhiều lời khen đi cùng sự tiếc nuối dành cho nữ ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Phùng Khánh Linh. Trong suốt 8 năm vào nghề với nhiều tác phẩm được đánh giá cao, nhưng tên tuổi cô vẫn không thể bật lên trong một thị trường biểu diễn đầy sôi động. Phải đến khi cô thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công và nhạc sĩ Phạm Hải Âu đồng sáng tác), tên tuổi của Phùng Khánh Linh mới bất ngờ tỏa sáng.

Trước đó, cuối năm 2025, Phùng Khánh Linh được Spotify (một trong những trang nhạc số lớn nhất thế giới) vinh danh Top Song in “Đóa hồng nhạc Việt” cho ca khúc Em đau. Cô cũng là nghệ sĩ nữ duy nhất tham gia trình diễn tại Lễ hội âm nhạc dành cho giới trẻ GENfest Presented By Mbllion (Hà Nội) đầu năm 2026.

Phùng Khánh Linh được xem là một hiện tượng lạ trong showbiz Việt. Cô xuất thân là một nghệ sĩ độc lập, hướng nội, không được nhiều người chú ý. Nhưng bằng những nỗ lực, quyết liệt đều đặn ra mắt các album cá nhân, tên tuổi Phùng Khánh Linh dần được chú ý đặc biệt trên các diễn đàn giải trí. 3 album phòng thu Yesteryear, Citopia, Giữa một vạn người được Phùng Khánh Linh thử nghiệm bằng nhiều thể loại âm nhạc như pop, dance, R&B, ballad, city pop, alternative… để tìm cho mình hướng đi riêng, không chạy theo các trào lưu âm nhạc đại trà hiện nay.

Thị trường nhạc Việt cũng từng chứng kiến không ít “tân binh” là nghệ sĩ độc lập đạt được thành công dù không có bất cứ bệ phóng nào. Ban nhạc Maydays với 5 thành viên là một ví dụ điển hình.

Ban nhạc độc lập Maydays trong một chương trình biểu diễn

Ca khúc Phép màu của Maydays trở thành hiện tượng quốc dân với gần 80 triệu lượt xem YouTube. Hay trường hợp của ca sĩ Nguyễn Hùng với ca khúc Còn gì đẹp hơn đạt hàng chục triệu lượt view mà không cần truyền thông.

Kiên định đi đường dài

Nhắc đến thành công của những nghệ sĩ độc lập, điểm được đề cập nhiều nhất là bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện bản thân, ra sản phẩm, quảng bá, tương tác với người hâm mộ, chính là sự quyết tâm và kiên trì trên con đường nghệ thuật đã lựa chọn.

Có thể kể đến một số nghệ sĩ độc lập thời kỳ đầu như Ngọt, Cá Hồi Hoang, Ngô Minh Trang…, và hiện nay là Phùng Khánh Linh, Maydays, Nguyễn Hùng, Tùng (Nguyễn Bảo Tùng), Thanh Vân, nhaccuatrang… Các nghệ sĩ độc lập đã cho thấy một thực tế: thành công không cần phải bám theo các xu hướng. Một thị trường âm nhạc phát triển cần sự đa dạng và tính độc đáo của các cá nhân giàu sáng tạo.

Nhận định về các nghệ sĩ độc lập hiện nay, nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ, các nghệ sĩ indie đang có nhiều lợi thế. Mạng xã hội phát triển giúp tăng sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Cùng với xu hướng cá nhân hóa, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trên các nền tảng phát trực tuyến, người nghe ngày càng dễ dàng tiếp cận và tìm thấy âm nhạc phù hợp sở thích. Hành trình phát triển của nghệ sĩ độc lập ngoài kiên định con đường riêng còn là những câu chuyện đầy cảm hứng về sự chuyển mình không ngừng nghỉ.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ indie tạo nên bức tranh đa sắc cho thị trường nhạc Việt. Những ý tưởng âm nhạc xuyên suốt, truyền tải câu chuyện cá nhân đậm bản sắc, phong cách riêng, hành trình theo đuổi con đường âm nhạc bền bỉ đã giúp họ đến gần hơn với công chúng, tiếp tục đồng hành và trưởng thành cùng khán giả của mình.

TIỂU TÂN