Văn nghệ sĩ, vận động viên: Kỳ vọng lớn trong ngày bầu cử

Hòa chung không khí rộn ràng khắp cả nước hướng về ngày hội non sông, các văn nghệ sĩ, vận động viên sôi nổi lan tỏa tinh thần, trách nhiệm và niềm tin khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Mỗi người mang kỳ vọng riêng gửi vào lá phiếu của mình, với mong muốn chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ca sĩ Phương Vy và Hoàng Bách biểu diễn mashup “Vinh quang đang chờ ta - Cùng bước tới vinh quang” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng". ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp sức cho sáng tạo

NSƯT Tuyết Thu cho biết, chị và gia đình đã sắp xếp công việc để tham gia bầu cử, làm tốt nhiệm vụ công dân của mình. Cả nhà chị cũng đã đọc rất kỹ lý lịch, chương trình hành động của những người ứng cử để bỏ phiếu. “Mấy bữa nay đi đâu cũng thấy rộn ràng không khí ngày hội non sông. Các anh chị em nghệ sĩ gặp nhau sôi nổi bàn sẽ bỏ phiếu cho ai, mong mỏi điều gì ở những người trúng cử. Với cá nhân tôi, bên cạnh các vấn đề lớn lao của đất nước, cũng mong muốn văn hóa - nghệ thuật sẽ tiếp tục được quan tâm, nhận nhiều hơn nữa những chia sẻ, chăm lo để anh chị em văn nghệ sĩ có động lực sáng tạo, cống hiến các tác phẩm có giá trị, lan tỏa đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế”, NSƯT Tuyết Thu chia sẻ.

Chị cũng cho biết thêm, một trong những vấn đề mà giới nghệ sĩ thành phố rất quan tâm trong thời gian tới là đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa như các sân khấu, nhà hát… Đây là những không gian để gìn giữ và nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật. Khi nghệ sĩ được làm việc ở những nơi được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng, đúng mức, đúng tầm… thì tâm thế càng nỗ lực sáng tạo, cống hiến.

Trong khi đó, NSƯT Võ Minh Lâm đặt nhiều kỳ vọng vào những người trúng cử có thêm sự quan tâm cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, bên cạnh các vấn đề dân sinh. Cụ thể như, xây dựng các dự án, chiến lược đầu tư và phát triển dài hơi, chú trọng tìm kiếm và phát triển lực lượng văn nghệ sĩ trẻ tài năng, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo lực lượng nghệ sĩ kế thừa, đưa nghệ thuật truyền thống tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, đẩy mạnh chất lượng chương trình sân khấu học đường nhằm kiến tạo lớp khán giả kế thừa cho sân khấu… “Khi chưa đủ điều kiện, chúng ta có thể làm từng việc một, đi từng bước, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung sức… Chỉ có làm mới mang đến sự thay đổi tích cực, sự phát triển mạnh mẽ cho sân khấu TPHCM”, NSƯT Võ Minh Lâm cho biết.

NSƯT Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM: Kết nối công nghệ mới với sáng tạo nghệ thuật Trong bối cảnh đất nước hội nhập mạnh mẽ thì vai trò của văn hóa - nghệ thuật ngày cng rất quan trọng. Tôi mong những quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của đời sống tinh thần, bản sắc văn hóa Việt Nam, như: đầu tư cho các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ tiếp cận chuẩn mực quốc tế, xây dựng các cơ chế hỗ trợ để nghệ sĩ yên tâm cống hiến lâu dài. Bên cạnh đó, việc kết nối công nghệ mới với các ngành công nghiệp sáng tạo rất quan trọng, góp phần đưa văn hóa - nghệ thuật Việt Nam vừa giữ vững bản sắc vừa có khả năng hội nhập và lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại mới. NSND - đạo diễn Trần Minh Ngọc: Văn hóa và kinh tế luôn song hành Tôi có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật sân khấu, nhất là sân khấu TPHCM. Cũng vì vậy, khi bỏ lá phiếu, tôi cũng gửi gắm nhiều hy vọng. Mong mỏi nhất có lẽ là cơ sở vật chất cho sân khấu thành phố sẽ có nhiều cải thiện, giúp đời sống sân khấu có điều kiện phát triển, chuyển tải được thêm nhiều cái hay cái đẹp của con người và cuộc sống. Tôi cũng biết thành phố chúng ta còn rất nhiều điều cần phải làm, sân khấu, nhất là sân khấu truyền thống, cũng chỉ là một phần trong đó, nên không thể yêu cầu làm ngay được. Nhưng điều quan trọng là phát triển kinh tế và phát triển văn hóa luôn phải song hành, bổ trợ nhau. Phát triển kinh tế góp phần tạo nền tảng, cơ sở vật chất cho phát triển văn hóa - nghệ thuật và phát triển văn hóa - nghệ thuật tạo dựng nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực, trong đó có kinh tế.

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND khóa mới, NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy trông chờ các chính sách sẽ đồng bộ từ công tác quảng bá đến cơ chế hỗ trợ điện ảnh. Theo chị, hiện nhà nước đã có nhiều hình thức ghi nhận và động viên kịp thời nghệ sĩ thông qua các giải thưởng và chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu có thể phát huy rõ ràng và mạnh mẽ hơn vai trò của nhà nước trong việc khuyến khích những tác phẩm có giá trị văn hóa, nghệ thuật và xã hội thì hiệu quả sẽ càng lớn.

NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy đề xuất cải thiện khâu đào tạo nhân lực ngành văn hóa - nghệ thuật để có thể tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Nếu việc đào tạo trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu, nhà nước có thể xây dựng các chính sách cụ thể gửi nhân sự ra nước ngoài học tập. Sau khi trở về, cần có cơ chế đánh giá chất lượng và phân công công việc phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực đã được đầu tư.

“Những định hướng này cần được luật hóa thành các quy định cụ thể, khả thi. Khi chính sách rõ ràng và có cơ chế thực thi minh bạch, việc triển khai sẽ hiệu quả hơn, đồng thời tạo động lực để nghệ sĩ ý thức rõ hơn trách nhiệm xã hội trong sáng tác”, NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy bày tỏ.

Ở góc độ khác, diễn viên Hiếu Nguyễn mong mỏi các chính sách của TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong hợp tác quốc tế, đặc biệt là khi thành phố đã được công nhận Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh của UNESCO.

“Nếu có chính sách phù hợp, sẽ có thêm nhiều đoàn phim nước ngoài lựa chọn Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, làm bối cảnh quay phim hoặc hợp tác sản xuất. Khi đó, các diễn viên và đội ngũ làm phim trong nước sẽ có thêm cơ hội tham gia, cọ xát và học hỏi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, qua đó nâng cao tay nghề và kinh nghiệm thực tiễn. Đối với những nghệ sĩ trẻ như tôi, việc ra nước ngoài học tập luôn là mong muốn lớn, nhưng chi phí thường rất cao nếu không có học bổng hoặc chương trình hỗ trợ. Vì vậy, được tham gia các dự án quốc tế sẽ là cơ hội quan trọng để nâng cao tay nghề, mở rộng con đường nghệ thuật”, diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ.

Dù bận rộn với các chương trình tập luyện, các giải thi đấu, nhưng các vận động viên ở TPHCM cũng đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Võ sĩ Muay Nguyễn Trần Duy Nhất bày tỏ: “Cuộc bầu cử là ngày hội toàn dân. Ở đó, mọi người dân có quyền và trách nhiệm lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất. Đó cũng chính là sự gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên có đủ tâm và tài để phục vụ nhân dân”. Cùng chung tinh thần đó, huấn luyện viên Trương Minh Sang (đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam) cho biết, anh rất nghiêm túc và trách nhiệm trong lựa chọn đại biểu. Anh chia sẻ, các chính sách về thể thao thường đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu trước khi áp dụng vào thực tế, nên anh tin nếu thực sự có tâm, có tầm, các đại biểu trúng cử sẽ có những thay đổi tích cực cho thể thao thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Nhóm PV