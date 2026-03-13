Nhật Bản viện trợ dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13-3, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở TPHCM đã diễn ra lễ ký kết viện trợ Dự án Phát triển nông trại hữu cơ và cộng đồng thân thiện với môi trường tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo và Trưởng đại diện tổ chức Seed to Table Ino Mayu tại buổi ký kết. Ảnh: TLSQ Nhật Bản tại TPHCM

Dự án này do tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table của Nhật Bản thực hiện. Tham gia buổi lễ có các đại diện đến từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, tổ chức Seed to Table cùng đại diện các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Tháp.

Với tổng vốn viện trợ 139.988 USD, dự án hỗ trợ phát triển bền vững vùng miền thông qua đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm và quản lý kinh doanh; hỗ trợ người dân địa phương xây dựng cộng đồng bền vững thông qua việc thực hiện nông nghiệp hữu cơ và Hệ thống PGS tại tỉnh Đồng Tháp; đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất đặc sản địa phương; xây dựng vườn rau hữu cơ trong trường học và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo đánh giá cao những nỗ lực của tổ chức Seed to Table dưới sự dẫn dắt của Trưởng đại diện Ino Mayu. Ông Ono Masuo bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được đến đông đảo người dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời trở thành hình mẫu tiêu biểu trong việc xây dựng cộng đồng phát triển bền vững tại địa phương.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cũng khẳng định, Nhật Bản sẽ luôn đồng hành và dành sự hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể để đảm bảo dự án của Seed to Table diễn ra thuận lợi.

PHƯƠNG NAM