2 ngày đầu nghỉ lễ 2-9: TPHCM, Huế, Đà Nẵng bùng nổ số lượng du khách

Huế, Đà Nẵng và phường Vũng Tàu (TPHCM) những ngày này ghi nhận sự bùng nổ lượng khách du lịch, kéo theo nhu cầu đi lại tăng cao. Ngành du lịch, vận tải các địa phương đã chủ động tăng cường phục vụ, vừa đáp ứng nhu cầu, vừa tận dụng cơ hội kích cầu.

Du khách vui chơi tắm biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), chiều 31-8. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) vào chiều 31-8, thời tiết nắng đẹp, nước biển trong xanh, sóng nhẹ nên có rất đông du khách ra vui chơi, tắm biển. Điểm nhấn du lịch dịp lễ 2-9 năm nay là công viên Bãi Sau vừa được chỉnh trang, không gian thoáng đãng, bãi biển sạch sẽ; bàn ghế, ô dù bố trí hợp lý, tạo không gian mở cho người dân và du khách tiếp cận biển từ nhiều điểm.

Theo Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, các bãi biển thuộc phường Vũng Tàu đón khoảng 95.000 lượt khách, riêng ngày 31-8 đạt khoảng 75.000 lượt. Công tác cấp cứu bờ biển được bảo đảm an toàn; môi trường sạch sẽ, thoáng đãng. Do lượng khách đông nên giá phòng nghỉ tăng 2-3 lần so với ngày thường, tập trung ở khu vực Bãi Sau. Cùng thời điểm này, khu vực cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động công trình điểm nhấn Tam Thắng với vốn đầu tư gần 155 tỷ đồng, thu hút đông đảo du khách đến check-in, chụp hình lưu niệm.

Tại TP Huế, ngày 31-8, lượng khách đến Quần thể di tích Cố đô Huế tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Ngoài tham quan di tích, du khách còn tìm đến các điểm du lịch cộng đồng, phá Tam Giang và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Theo Sở Du lịch TP Huế, tổng lượng du khách dịp lễ ước đạt 196.000 lượt, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế (tăng gần 44%). Doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 310 tỷ đồng, tăng gần 135%. Khách lưu trú đạt khoảng 92.000 lượt; công suất phòng bình quân 72%, riêng các ngày 31-8 đến 2-9, nhiều cơ sở đạt trên 85%. Cùng với cao điểm du lịch, Huế còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đường phố, hoạt động trải nghiệm di sản… Những “điểm cộng” này góp phần khiến Huế trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong dịp lễ.

Giao thông vận tải tại Huế cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Theo ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Huế, lượng khách qua các bến tăng 20%-30% so với ngày thường, đạt 5.000-6.000 lượt, chủ yếu là khách từ các tỉnh lân cận đến tham quan.

Tại TP Đà Nẵng, ga Đà Nẵng phục vụ khoảng 5.000 khách/ngày, tăng 40% so với ngày thường và tăng 3%-5% so với cùng kỳ 2024. Ngoài 8 đôi tàu thường xuyên, ngành đường sắt tăng thêm đôi tàu SE17-SE18 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng trong các ngày cao điểm. Người cao tuổi, thương binh được giảm 30% giá vé. Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội Khách vận, chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng, cho biết, giá vé năm nay tăng khoảng 5% so với năm ngoái, tùy chặng. Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lượng khách tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có khoảng 600 lượt phương tiện xuất bến, phục vụ hàng ngàn hành khách. Ông Võ Quốc Dũng, Trưởng phòng Bảo vệ Dịch vụ Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cho biết: “Lượng vé xuất ra tăng 30%-40% so với năm ngoái.”

