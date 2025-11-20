Saigontourist Group - Vietnam Airlines - Sở Du lịch TPHCM xúc tiến du lịch Việt Nam tại Đan Mạch

Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm quốc tế, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia, Sở Du lịch TPHCM và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đồng tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - châu Âu tại Đan Mạch 2025; tiên phong tham gia chương trình “Viet Nam - Every Moment is a New Discovery” do Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức.

Hai sự kiện chính cùng diễn ra vào ngày 19-11-2025 tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, là hoạt động trọng tâm ghi dấu ấn mừng Lễ kỷ niệm Saigontourist Group – 50 năm vươn mình cùng đất nước.

Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam – châu Âu tại Đan Mạch 2025 được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn của ngành du lịch Việt Nam và TPHCM tới thị trường Đan Mạch nói riêng và châu Âu nói chung. Đồng thời, việc liên kết chặt chẽ giữa hàng không và du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái du lịch bền vững.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phát triển du lịch giữa ba bên, gồm: Saigontourist Group – Vietnam Airlines – Nordic Travel Associates (NTA).

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phát triển du lịch giữa ba bên, gồm: Saigontourist Group – Vietnam Airlines – Nordic Travel Associates (NTA).

Nordic Travel Associates (NTA) là một công ty lữ hành B2B hàng đầu của Đan Mạch, có trụ sở chính tại Copenhagen, với các văn phòng chi nhánh tại Na Uy và Thụy Điển, cùng đội ngũ bán hàng và văn phòng tại Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan và Philippines, hợp tác với các đối tác quốc tế trên toàn cầu. Được thành lập vào năm 2014, NTA quản lý các tour du lịch nhóm cho hơn 25.000 khách đến Bắc Âu hàng năm, bao gồm các nước Scandinavia, Lapland, Iceland, Quần đảo Faroe, Greenland và các quốc gia Baltic.

Saigontourist Group nhận định NTA là đối tác chiến lược phù hợp để đồng hành trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác du lịch hai chiều Việt Nam – Đan Mạch, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường kết nối hàng không.

Nội dung ký kết hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: Phối hợp mở rộng thị trường và thúc đẩy du lịch hai chiều ở Việt Nam – Đan Mạch; Cùng nhau phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch được thiết kế riêng cho du khách đến Việt Nam và Đan Mạch, quảng bá hai quốc gia như một điểm đến; Cải thiện dịch vụ và nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng bá chung trên các kênh truyền thông của các bên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines cũng tiến hành Nghi thức công bố khai trương đường bay mới TPHCM - Copenhagen, tạo cầu nối thuận lợi cho du khách Đan Mạch và Bắc Âu khám phá Việt Nam.

Việc ký kết MOU và khai trương đường bay mới là cơ hội quan trọng để mở rộng kết nối, phát triển thị trường khách MICE và thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt từ thị trường trọng điểm châu Âu.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group trao tặng quà lưu niệm cho bà Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Đan Mạch

“Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - châu Âu tại Đan Mạch 2025 có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng thị trường khách châu Âu nói chung và Đan Mạch nói riêng. Việc công bố đường bay mới TPHCM - Copenhagen của Vietnam Airlines là cầu nối quan trọng, tạo thuận lợi tối đa cho du khách. Với sự hợp tác chiến lược giữa Saigontourist Group, Vietnam Airlines và đối tác Nordic Travel Associates (NTA), chúng tôi tin tưởng du lịch hai chiều Việt Nam - Đan Mạch sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia”, Tổng Giám đốc Saigontourist Group Trương Đức Hùng đánh giá về tầm quan trọng của chương trình.

Vào lúc 14g00 cùng ngày, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, sự kiện “Viet Nam – Every Moment is a New Discovery” đã diễn ra thu hút hơn 50 doanh nghiệp dịch vụ, du lịch Việt Nam – Đan Mạch tham gia, kết nối, với mong muốn tiếp tục giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực Việt Nam; thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân; kết nối địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với đối tác Đan Mạch.

Tại sự kiện, Saigontourist Group đã tích cực quảng bá, trưng bày hình ảnh thương hiệu, giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm nổi bật, đặc biệt là các gói chương trình, lữ hành, khách sạn, gói sản phẩm cao cấp dành cho khách châu Âu và Đan Mạch.

Chương trình xúc tiến du lịch tại Đan Mạch tiếp nối chuỗi hoạt động quốc tế mà Saigontourist Group cùng Vietnam Airlines đã phối hợp triển khai nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Trước đó, hai tập đoàn đã tham gia và đồng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế khác, bao gồm: Chương trình xúc tiến đầu tư du lịch hai chiều Việt Nam – Hòa Kỳ tại Hoa Kỳ năm 2022; Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản 2023; Hội chợ du lịch thế giới WTM London 2023, 2024, 2025; Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2024, 2025; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Campuchia năm 2024; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam – châu Âu năm 2024 tại Đức; Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2025; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Indonesia – Singapore và Hàn Quốc năm 2025; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại châu Âu – Milan 2025; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Kazakhstan 2025; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga 2025; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc 2025…