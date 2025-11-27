Tổng thu du lịch Hà Nội tháng 11 đạt 11.360 tỷ đồng

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 11-2025 ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của du lịch Hà Nội khi lượng khách và doanh thu đều tăng cao, tạo đà cho loạt hoạt động nổi bật dịp cuối năm.

Du khách tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội)

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tổng khách du lịch đến Thủ đô trong tháng đạt 2,5 triệu lượt, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 851.100 lượt (tăng 25%), khách nội địa đạt 1,65 triệu lượt (tăng 10%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.360 tỷ đồng, tăng 18,4%. Lũy kế 11 tháng của năm 2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 120.600 tỷ đồng. Công suất phòng trung bình toàn thành phố duy trì ở mức 73,4% với hơn 3.700 cơ sở lưu trú.

Song hành với tăng trưởng lượng khách, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các văn bản về quy hoạch, phát triển sản phẩm, kích cầu du lịch, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, nhất là cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên và giấy phép lữ hành.

Hoạt động truyền thông, quảng bá diễn ra mạnh mẽ, tập trung vào chuỗi sự kiện như Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, Festival Thu Hà Nội lần thứ 3, Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Kanagawa. Các sản phẩm mới như tour “Ngọc Sơn - đêm huyền bí”, chương trình “Đêm Bảo tàng”, mùa hoa Ba Vì, các điểm check-in ngoại thành… tiếp tục được giới thiệu rộng rãi. Hà Nội cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó có chương trình liên kết du lịch với Vĩnh Long, xúc tiến mở đường bay thẳng Copenhagen và quảng bá tại Na Uy, Thụy Điển.

MAI AN