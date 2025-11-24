Quảng Ngãi: Tìm giải pháp nâng tầm du lịch cộng đồng miền núi

Ngày 24-11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia chủ trì hội thảo. Ảnh: HỮU PHÚC

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức và hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn văn hóa.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh xác định du lịch cộng đồng là hướng phát triển du lịch gắn trao quyền cho cộng đồng, đặt người dân làm chủ thể, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa vừa nâng cao sinh kế.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, phát triển nguồn nhân lực du lịch, định vị thương hiệu du lịch.

Nhờ đó, nhiều mô hình du lịch cộng đồng ở phường Kon Tum cùng các xã Đăk Rơ Wa, Măng Đen, Dục Nông, Đắk Hà, Măng Ri, Ngọk Bay, Ba Tơ… mang lại hiệu quả, góp phần đánh thức tài nguyên du lịch miền núi của tỉnh.

Bà Phạm Thị Trung (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi và bà Bạch Thị Mân (thứ 2 từ phải sang), Phó g iám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh dự hội thảo. Ảnh: HỮU PHÚC

Thời gian tới, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng, nâng tầm du lịch cộng đồng như có cơ chế ưu đãi hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm du lịch; hỗ trợ vốn, hình thành quỹ phát triển du lịch cộng đồng; đào tạo kỹ năng, phát triển hướng dẫn viên bản địa và bồi dưỡng cán bộ văn hóa – du lịch cấp xã.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng sản phẩm gắn với văn hóa bản địa như cồng chiêng, nhà rông, dệt thổ cẩm, lễ hội; phát triển du lịch trải nghiệm thiên nhiên; hình thành chuỗi dịch vụ trải nghiệm, lưu trú, ẩm thực, sản phẩm địa phương; cải thiện giao thông và phát triển homestay đạt chuẩn…

Đại biểu tham gia ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các giải pháp như tăng đầu tư hạ tầng, mở rộng đào tạo nhân lực, hỗ trợ xây dựng sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả du lịch cộng đồng.

Phản hồi ý kiến của các đại biểu, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sở sẽ phối hợp các địa phương rà soát, định dạng lại sản phẩm của các hợp tác xã và ban quản lý du lịch cộng đồng, nhằm xác định hướng đi riêng cho từng điểm du lịch.

Việc này giúp tránh trùng lặp, tạo sự gắn kết và để mỗi điểm có thể phát huy thế mạnh đặc trưng của mình, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển.

Sở cũng đã đăng ký với UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, các ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ giúp người dân và các cơ sở du lịch tiếp cận xu hướng mới, mô hình thành công trong - ngoài nước, đồng thời giúp địa phương đánh giá đúng tiềm năng, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia kỳ vọng sau hội thảo, các mô hình du lịch cộng đồng tại Quảng Ngãi sẽ phát triển bền vững, chuyên nghiệp và ngày càng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Cục cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương và người dân trong quá trình triển khai các chương trình phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia phát biểu

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

HỮU PHÚC