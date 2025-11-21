Thúc đẩy kết nối, tăng tốc phát triển du lịch

Ngày 21-11, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất - 2025, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sự kiện được xem là bước quan trọng thúc đẩy kết nối, đổi mới tư duy và tạo động lực tăng tốc cho ngành du lịch trong giai đoạn phục hồi và bứt phá.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh, Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi ngành du lịch đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 226/NQ-CP với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025. Hiệp hội đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến, kết nối và đổi mới phương thức làm du lịch, từ các chương trình FAM trip tới hội thảo quốc tế, nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

“Ngay từ năm đầu tiên tổ chức, Ngày Lữ hành Việt Nam đã trở thành điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm, sáng tạo và sức bật của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Quảng Ninh,” ông Vũ Thế Bình nói.

Nhiều hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại sự kiện

Dịch vụ lữ hành là một trong hai trụ cột quan trọng của ngành kinh tế du lịch, giữ vai trò then chốt trong việc kết nối, dẫn dắt và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ khác. Tại Việt Nam, tính đến tháng 11-2025, cả nước có 4.775 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 2.150 doanh nghiệp lữ hành nội địa, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 150.000 lao động.

Sự kiện ghi nhận sự kết nối mạnh mẽ giữa 120 người mua quốc tế, 150 người mua trong nước và hơn 200 đơn vị cung ứng, tạo nên diễn đàn giao thương chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác mới, mở rộng thị trường và thúc đẩy chương trình đưa khách vào Việt Nam và đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

Trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động kết nối giao thương đã thu hút gần 400 doanh nghiệp; Diễn đàn Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 thảo luận các giải pháp đổi mới tư duy, quản trị và mô hình kinh doanh.

Ngày 22-11, đại biểu sẽ khảo sát các điểm đến tiêu biểu như Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Yên Tử, góp phần quảng bá điểm đến và tăng cường hợp tác phát triển du lịch.

VĨNH XUÂN