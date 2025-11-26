Phường Vũng Tàu với tầm nhìn “Du lịch xanh - cộng đồng bền vững”

Tháng 10-2025, lần đầu tiên Vũng Tàu được tổ chức World Travel Awards 2025 vinh danh là “Điểm đến du lịch biển hàng đầu Châu Á”. Đây là kết quả của một hành trình kiên trì và bền bỉ với các giải pháp đồng bộ từ giữ gìn môi trường, đầu tư hạ tầng đến xây dựng sản phẩm, thương hiệu du lịch của chính quyền và nhân dân phường Vũng Tàu (TPHCM).

Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu về những nỗ lực và định hướng của địa phương trong phát triển du lịch xanh và bền vững.

* Phóng viên: Để trở thành “Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á” cũng như 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, Vũng Tàu có những chương trình, giải pháp gì trong phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, thưa ông?

* Ông Vũ Hồng Thuấn:

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Về góc độ quản lý, chúng tôi xem việc bảo vệ môi trường là “điều kiện nền” cho mọi chiến lược du lịch của địa phương. Chỉ riêng với danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, Vũng Tàu đã phải đáp ứng 108 tiêu chí, trong đó khoảng 2/3 tiêu chí liên quan trực tiếp đến quản lý môi trường, vệ sinh, rác thải, không gian xanh và an ninh đô thị.

Du khách check-in tháp Tam Thắng, một trong những biểu tượng du lịch mới của Vũng Tàu.

Trên cơ sở đó, phường Vũng Tàu đã cụ thể hóa bằng nhiều việc rất “đời thường” như: giữ gìn vệ sinh bãi tắm hằng ngày; huy động các cá nhân, tổ chức tham gia ngày chủ nhật xanh, chiến dịch “nói không với rác thải nhựa”; thí điểm phân loại rác tại nguồn, điểm thu gom xanh; tăng cường thùng rác, nhà vệ sinh công cộng tại khu vực công cộng…

Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu cơ sở lưu trú, dịch vụ biển tuân thủ nghiêm quy định xả thải, tiếng ồn, niêm yết giá và xử lý kịp thời các điểm nóng về rác, nước thải, lấn chiếm vỉa hè…

Các em học sinh trên địa bàn phường Vũng Tàu tham gia nhặt rác bảo vệ môi trường tại biển Bãi Trước. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, phường cũng kiên định với hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng, để xây dựng hình ảnh “city break biển” (kỳ du lịch biển ngắn ngày trong thành phố) của TPHCM. Vũng Tàu không chỉ quan tâm phát triển thêm các sản phẩm thể thao biển, kinh tế đêm, sự kiện văn hóa - lễ hội mà gắn với các tiêu chí về cải thiện môi trường và chất lượng sống của người dân.

Danh hiệu quốc tế là quan trọng, nhưng thước đo cuối cùng vẫn là việc du khách muốn quay lại, người dân cảm thấy đáng sống và tự hào về nơi mình đang sinh sống.

* Phường Vũng Tàu được định vị như thế nào trên quy hoạch tổng thể chung của TPHCM?

* Vũng Tàu là “cửa ngõ nghỉ dưỡng” gần nhất của đô thị trung tâm. Chỉ khoảng 2-2,5 giờ di chuyển là có thể đến với Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Dâu… Ngoài ra còn có núi Nhỏ, núi Lớn, các di tích văn hóa - tâm linh và ẩm thực hải sản cũng rất đặc trưng. Đây là điều mà ít khu vực biển nào của Thành phố có được.

Phường Vũng Tàu sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về biển và núi để phát triển du lịch. Trong ảnh: Một góc đường Trần Phú (phường Vũng Tàu, TPHCM).

Hiện chúng tôi có 3 lợi thế lớn. Thứ nhất là thương hiệu sẵn có, nhiều năm liền được công nhận “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, mới đây lại được World Travel Awards vinh danh đã tạo niềm tin rất lớn với thị trường và nhà đầu tư. Thứ hai là tính kết nối: dễ dàng tổ chức các gói “city break biển” 2-3 ngày, kết hợp tham quan - nghỉ dưỡng - thể thao biển - ẩm thực. Thứ ba là còn nhiều quỹ đất, không gian biển - núi để phát triển thêm kinh tế đêm, thể thao biển, du lịch xanh, du lịch văn hóa - tâm linh. Theo quy hoạch chung, phường Vũng Tàu được xác định là trung tâm du lịch biển phía Đông thành phố.

* Thời gian tới, địa phương sẽ làm gì để Vũng Tàu xứng đáng với “điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á”, thưa ông?

* Trong 10 tháng đầu năm 2025, phường ước đón khoảng 4 triệu lượt khách, tương đương 70-75% so với tổng lượng khách trước đây của TP Vũng Tàu (khoảng 6-8 triệu lượt/năm). Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn phường trong 10 tháng ước khoảng 5.000-5.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ mốc 1-7 đến nay, việc hoàn thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau) với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, đã tạo ra một diện mạo mới, hiện đại hơn cho khu vực bãi biển, đồng thời liên tục diễn ra các sự kiện biển, lễ hội, giải chạy, thời trang, thể thao… Riêng 4 tháng gần đây ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng khoảng 15-18% so với cùng kỳ.

Khách du lịch vui chơi, chụp ảnh trên bãi biển. Ảnh: QUANG VŨ

Thời gian tới, chúng tôi sẽ lấy trục Thùy Vân - Quảng trường biển - Tháp Tam Thắng để hình thành “trục du lịch biển ban ngày và kinh tế đêm”; quy hoạch kỹ phố đi bộ, phố ẩm thực, không gian biểu diễn nghệ thuật nhưng kiểm soát chặt bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Chúng tôi cũng tận dụng các dự án chỉnh trang để thu hút thêm sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển, sự kiện MICE, từ đó kéo dài thời gian lưu trú từ 1,5 đêm lên 2-3 đêm. Đồng thời, liên kết tour “city break biển” với trung tâm TPHCM, Cần Giờ, Côn Đảo… để Vũng Tàu thực sự trở thành “trung tâm du lịch biển phía Đông” trong chuỗi sản phẩm của thành phố.

Vũng Tàu sẽ phát triển thêm các sản phẩm du lịch: thể thao biển, sự kiện MICE, ẩm thực... để thu hút khách. Ảnh: M.L

Để giữ vững danh hiệu “Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á”, phường sẽ tiếp tục triển khai chiến lược “Du lịch xanh - cộng đồng bền vững”, với trọng tâm là giữ gìn môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý.

