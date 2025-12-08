Họa sĩ Chu Nhật Quang bán tranh gây quỹ dự án nghệ thuật cộng đồng

Tại không gian nghệ thuật “Chu Nhật Quang - Vóc Thu” cuối tuần qua ở Hà Nội, họa sĩ Chu Nhật Quang đã bán 2 tác phẩm sơn mài gần 4 tỷ đồng và dành toàn bộ số tiền thu được cho các dự án nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ về quyết định đặc cách kết nạp họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

2 doanh nhân sở hữu tác phẩm đều chia sẻ, họ mua tranh không chỉ vì giá trị nghệ thuật, mà còn vì tinh thần cống hiến mà Chu Nhật Quang theo đuổi. Ông Đỗ Tuấn Anh, CEO Appota, chủ nhân mới của bức Linh, cho biết: “Trong môi trường công nghệ áp lực cao, sơn mài mang đến sự an yên. Khi kỹ thuật đạt đến tầm cao, nó trở thành nghệ thuật và Chu Nhật Quang đã làm được điều đó”.

Tác phẩm sơn mài Linh được mua với giá 1 tỷ đồng

Linh được hoàn thiện trong hơn tám tháng, lấy cảm hứng từ ký ức thiêng liêng nơi đền cổ và hình ảnh Rồng Việt hiển linh. Tác phẩm thể hiện chiều sâu tâm linh kết hợp tinh tế với kỹ thuật sơn mài truyền thống. Trong khi đó, bức Tĩnh Hương là kết quả của hơn 2 năm lao động miệt mài. Tác phẩm khắc họa hình ảnh vị thiền sư đứng dưới ánh trăng, trên những bậc lá sen thanh khiết. Người mua bức tranh, ông Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Dược Hunmed chia sẻ, ông bị chinh phục bởi “năng lượng thiện lành và sự tĩnh lặng thuần khiết mà tác phẩm toát lên”. Với sơn mài, từng lớp sơn và mỗi lần mài đều cần thời gian để “chín”; riêng phần vóc đã mất ba tháng để đạt độ bền và chiều sâu như mong muốn.

Tại sự kiện, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam và công bố kết nạp đặc cách Chu Nhật Quang vào hội. Ông nhấn mạnh: “Một nghệ sĩ trẻ không chỉ sáng tạo bền bỉ, mà còn biết dâng hiến trái tim cho cộng đồng. Việc dành toàn bộ tiền bán tranh cho trẻ tự kỷ cho thấy trách nhiệm và sự trong sáng đáng trân trọng”.

Tác phẩm Tĩnh Hương được ông Nguyễn Quốc Hưng mua với giá 100.000 đô la Mỹ

Chu Nhật Quang cho biết, với anh giá trị của tác phẩm không nằm ở con số. Quan trọng là nghệ thuật có thể nâng đỡ ai đó, có thể gieo thêm ánh sáng vào đời sống. Anh khẳng định khoản tiền thu được sẽ được sử dụng minh bạch cho các dự án đang triển khai, bao gồm quỹ nghệ thuật cộng đồng, chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ và dự án AI nhận diện sớm tự kỷ do gia đình anh phát triển.

Theo Chu Nhật Quang, tác giả của bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất thế giới, được Guinness World Records công nhận, nghệ thuật chỉ thực sự bền vững khi gắn với cống hiến. Dự án lớn tiếp theo của anh sẽ tiếp tục nối dài hành trình sáng tạo, nơi anh mong muốn kết hợp truyền thống, hiện đại và tinh thần phụng sự cộng đồng.

VĨNH XUÂN