Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Biết ơn âm nhạc đã cho tôi được bắt đầu lại

Đánh dấu 20 năm đi cùng nghệ thuật, ca sĩ - rocker Phạm Anh Khoa thực hiện 2 album âm nhạc mang tên Khoa học và Dân tôi ca chỉ cách nhau vài tháng. Các tác phẩm đánh dấu quá trình anh chuyển mình từ rocker thuần túy sang nghệ sĩ kể câu chuyện dân tộc bằng âm nhạc. Ở đó, có một Phạm Anh Khoa khác lạ: nguyên bản, sâu sắc, đậm tinh thần dân tộc.

Phạm Anh Khoa (sinh năm 1985, quê tỉnh Khánh Hòa) nổi tiếng từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006 khi đoạt giải Ca sĩ xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Nhiều năm qua, anh chủ yếu hát nhạc rock, đồng hành cùng nhóm Bức Tường. Với EP Dân tôi ca vừa ra mắt, Phạm Anh Khoa và ê kíp đưa tinh thần Việt vào âm nhạc bằng tư duy điện ảnh, biến mỗi ca khúc thành một trường đoạn cảm xúc giàu hình ảnh, kết tinh từ tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam. Sắp tới, các ca khúc sẽ được biểu diễn ở lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 tại TP Huế.

* PHÓNG VIÊN: Ý tưởng, nguồn động lực nào thúc đẩy anh liên tục ra mắt dự án mới?

* Ca sĩ PHẠM ANH KHOA: EP Dân tôi ca ra mắt cách đây vài ngày là dự án âm nhạc kết hợp giữa rock và chất liệu dân gian, tái hiện hành trình và tinh thần Việt qua 4 ca khúc mang màu sắc sử thi đương đại. Ý tưởng xuất phát từ tình yêu tôi dành cho văn hóa dân tộc bởi sau nhiều năm làm nghề tôi tìm được sự đồng điệu trong âm nhạc dân gian - nơi tiếng trống, chiêng và âm sắc truyền thống hòa cùng nhịp rock mạnh mẽ, tự do. Trước đó, tôi cũng ra mắt EP Khoa học gồm 6 ca khúc. Mỗi ca khúc như là một “môn học”, một trạng thái sống. Các tác phẩm không nhằm mục đích gây tiếng vang mà là để kể những câu chuyện cần được kể bằng tiếng nói thật nhất của mình.

* Anh muốn tái định vị điều gì ở cột mốc 20 năm này? Có áp lực gì không?

* Không hẳn là tái định vị đâu. Tôi xem đó là bước chuyển mình từ một rocker thuần túy thành một người làm văn hóa - kể câu chuyện nguồn cội bằng âm nhạc có kết cấu, lớp lang, cơ sở nguồn gốc...

Tôi không thấy áp lực hay khó khăn gì. Mà thực ra, đây có lẽ là lúc tôi tự nhiên, thong thả nhất. Đi qua những thăng trầm, tôi biết ơn âm nhạc đã cho tôi cơ hội được bắt đầu lại. Khi thể hiện mỗi ca khúc là một lần tự soi mình rõ hơn. Tôi tìm thấy niềm tin sức mạnh nguồn cội của người dân Việt. Nếu các nghệ sĩ trẻ muốn tìm chất liệu thì không cần đi tìm đâu xa, bởi kho tàng bản sắc Việt, nét đẹp cuộc sống rộng lớn, phong phú lắm.

* Thời gian qua, khá nhiều nghệ sĩ thực hiện các tác phẩm hướng về nguồn cội, đất nước. Các tác phẩm của anh cũng trong dòng chảy ấy. Là anh theo xu hướng hay điều gì khác?

* Với tôi, dòng chảy âm nhạc hướng về nguồn cội với những bài ca về sự tiếp nối, lòng biết ơn thế hệ trước, tinh thần tự hào của thế hệ hôm nay… thực sự rất đẹp, ý nghĩa. Được hòa cùng dòng sông âm nhạc thiêng liêng ấy với người nghệ sĩ là niềm hạnh phúc. Đó cũng là lý do các bài hát của tôi trở lại trong thời điểm đất nước tràn đầy khí thế vươn mình với giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca. Trong suốt nhiều năm, đi qua bao sân khấu, càng trưởng thành, tôi càng nhận ra có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động.

Tôi nghĩ, xu hướng thể hiện trào lưu chung của số đông. Đi theo hay không là lựa chọn phù hợp vào từng thời điểm của nghệ sĩ. Quan trọng là thời thế thực sự phù hợp với mình không chứ không phải gắng gồng là được. Thêm nữa, nghệ sĩ thực sự vẫn mong tạo ra xu hướng từ các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Phạm Anh Khoa sử dụng rất tốt nhiều từ tượng thanh trong ngôn ngữ miền Nam nên sản phẩm mang đậm tính văn hóa địa phương. Về mặt hát, Phạm Anh Khoa chưa bao giờ giảm phong độ. Dù trên sân khấu hay thu âm, Khoa chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả - Nhạc sĩ ĐỨC TRÍ nhận định về EP Dân tôi ca -

* Giữa bối cảnh thị trường nhạc Việt đang rất sôi động, anh có lộ trình như thế nào để đưa tác phẩm đến với số đông khán giả?

* Những lời hát, nhịp điệu âm vang luôn dai dẳng trong tôi. Như khi viết bài Nhong nhong nhong nhong, tôi nhớ đến ký ức bên 2 con lúc còn nhỏ. Tôi làm ngựa cho con cưỡi. Giờ lũ trẻ đã lớn, nhưng niềm vui ngày nào vẫn đọng lại trong lòng, trở thành điều quý giá. Thời điểm này, những cảm xúc liên quan đến cội nguồn, gia đình hiện rõ sâu sắc nhất trong tôi. Theo tôi, thử thách lớn nhất, điều quan trọng nhất là trở thành người đàn ông tử tế của gia đình.

Ngày trước, tôi tự hào về miền Trung quê mình bởi có quá nhiều điều thú vị trong văn hóa, truyền thống. Sau này, trải nghiệm nhiều vùng đất khác của đất nước, tôi càng mở rộng biên độ tự hào. Chặng đường này, tôi tìm sức mạnh nội tại khi được là một người dân Việt. Tôi luôn thấy Việt Nam là một đất nước kiên cường, đa sắc, biết đứng dậy bằng chính sức mạnh của mình. Thế nên, các tác phẩm âm nhạc của tôi hiện tại và sắp tới sẽ tiếp tục ca ngợi các yếu tố này.

* Lần trở lại này, khán giả cảm nhận Phạm Anh Khoa mềm mại hơn. Sự mềm mại này đến từ điều gì? Anh cân bằng với sự gai góc của một rocker mạnh mẽ vốn định hình trong mắt khán giả ra sao?

* Tôi thấy được trở về với chính mình nhiều hơn. Bông hồng luôn có gai mà. Tôi của hiện tại là sự kết hợp của cả hai. Tôi đang dần tìm cân bằng giữa con người trong âm nhạc và cuộc sống ngoài đời. Nghe nhạc tôi, mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn.

TIỂU TÂN thực hiện