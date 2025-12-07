2025 - Năm của phòng vé Nhật Bản

Thị trường điện ảnh Nhật Bản chứng kiến sự bùng nổ đáng kể, báo hiệu một năm doanh thu phòng vé thành công ngay từ nửa đầu năm 2025. Sự sôi động này đặt ra một kỳ vọng lớn mang tính lịch sử, có thể tổng doanh thu phòng vé năm nay đủ sức mạnh tổng hợp để vượt qua kỷ lục mọi thời đại được thiết lập vào năm 2019.

Theo Japan Times, năm 2025 đã cho thấy một khởi đầu đầy hứa hẹn khi động lực tăng trưởng năm nay tiếp tục đến từ những thương hiệu quen thuộc đã chứng minh sức hút bền vững với khán giả. Nổi bật nhất trong số này là siêu phẩm Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (tạm dịch Thanh gươm diệt quỷ - Vô hạn thành). Theo thông báo ngày 18-11 của các nhà phân phối Nhật Bản, tổng doanh thu toàn cầu của Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle đã vượt qua mốc 100 tỷ yen (644 triệu USD). Bộ phim không chỉ củng cố vị thế “thương hiệu Demon Slayer” trên bản đồ điện ảnh thế giới mà còn góp phần đáng kể vào đà tăng trưởng chung của phòng vé Nhật Bản.

Một cảnh trong phim Kokuho. Ảnh: YOSHIDA SHUICHI / ASAHI SHIMBUN

Tương tự các năm trước, manga và anime vẫn giữ vai trò chủ lực khi chiếm 3/4 phim có doanh thu cao nhất năm 2025. Đình đám nhất là Detective Conan: One-eyed Flashback (tạm dịch Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn) và Chainsaw Man (tạm dịch Thợ săn quỷ). Riêng Detective Conan: One-eyed Flashback, bộ phim điện ảnh thứ 28 của loạt phim thám tử lừng danh Conan, tiếp tục khẳng định vị thế là một trụ cột ổn định khi lần thứ 3 liên tiếp đạt mốc doanh thu 14,4 tỷ yen. Cả Detective Conan: One-eyed Flashback lẫn Chainsaw Man đều do Sony Pictures phát hành tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, sự thống trị của anime năm nay đã bị thách thức bởi bộ phim chính kịch người đóng Kokuho (tạm dịch Quốc Bảo) của đạo diễn Lee Sang-il. Dù thuộc thể loại chính kịch và có thời lượng lên đến 3 giờ, phim vẫn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng. Với doanh thu 17,37 tỷ yen, phim đang được xếp hạng là phim Nhật Bản live-action có doanh thu cao nhất mọi thời đại, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt hơn 20 năm của Bayside Shakedown 2 (2003). Phim đã được chọn là đại diện của Nhật Bản cho hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viện Hàn lâm lần thứ 98 (Oscar lần thứ 98), và sẽ được công chiếu tại Bắc Mỹ vào năm sau.

Bộ phim này đã thách thức nhận định truyền thống của ngành công nghiệp ở cả hai điểm: thời lượng 3 giờ (quá dài đối với khán giả đương đại) và chủ đề về Kabuki (một trong 3 loại hình nghệ thuật sân khấu chính của Nhật Bản, cùng với kịch noh và kịch rối bunraku được cho là quá kén chọn để trở thành giải trí đại chúng). Đề cập đến những điểm này trong một bài báo trên trang tin kinh doanh President Online, nhà sản xuất kỳ cựu Minami Ichikawa thừa nhận, ban đầu tất cả đã đánh giá Kokuho là một “rủi ro kinh doanh cao”, nhưng cuối cùng Công ty Toho vẫn quyết định phân phối.

Năm 2019, phòng vé Nhật Bản đạt đỉnh với tổng doanh thu kỷ lục 261,1 tỷ yen. Đây được xem là chuẩn mực vàng để ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản đánh giá sự phục hồi sau giai đoạn suy giảm vì dịch bệnh và biến động kinh tế. Sự cộng hưởng của những tác phẩm bom tấn anime và live-action chất lượng cao đã giúp mang lại bầu không khí “bùng nổ lớn” hiếm thấy cho phòng vé Nhật Bản năm 2025. Toàn ngành đang trông đợi liệu sự bứt phá của các tác phẩm chủ lực có đủ sức để đưa doanh thu cả năm vượt mốc kỷ lục của 2019 - cột mốc đang được xem như biểu tượng của thời kỳ hưng thịnh của điện ảnh Nhật Bản.

HẠNH CHI