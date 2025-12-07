Văn hóa - Giải trí

Bế mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025

Tối 7-12, Lễ hội Trà quốc tế 2025 tại Lâm Đồng bế mạc.

IMG_8392.JPG

Với hơn 10 hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao mang ý nghĩa thiết thực, Lễ hội Trà quốc tế 2025 thu hút gần 60.000 lượt khách tham gia.

Lễ hội có sự tham gia của gần 80 thí sinh Miss Cosmo đến từ các nước, hơn 60 đại sứ và tham tán thương mại, lãnh sự của hơn 60 quốc gia.

IMG_8386.JPG
Các tiết mục đặc sắc tại buổi bế mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội đã để lại nhiều dấu ấn văn hóa độc đáo, giàu bản sắc như màn trình diễn xác lập kỷ lục của 1.111 trà nương đồng diễn nghi lễ dâng trà theo phong cách Việt trà thức giữa đồi chè Bảo Lộc.

Còn có nhà máy chè cổ 1927 mở cửa đón khách, mang đến hành trình khám phá di sản hơn một thế kỷ của ngành trà Việt; không gian trưng bày 1.000 cây trà cổ...

IMG_8518.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham dự buổi bế mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_8484.JPG
IMG_8383.JPG
Dù nhiệt độ ngoài trời khá thấp nhưng vẫn rất đông khán giả theo dõi đêm bế mạc

Lễ hội cũng mở ra không gian giao lưu văn hóa phong phú giữa Việt Nam và quốc tế, thông qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc, bế mạc, với điểm nhấn là sự xuất hiện của gần 80 thí sinh Miss Cosmo, góp phần tạo nên không khí sôi động, đậm tinh thần hội nhập.

IMG_8509.JPG
IMG_8395.JPG
IMG_8409.JPG
Phần trình diễn của các thí sinh Miss Cosmo mang tới không khí sôi động tại đêm bế mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại lễ bế mạc, các nghệ sĩ như Hiền Thục, Ngô Lan Hương, Kay Trần, Tăng Duy Tân, Bích Phương… mang đến hàng loạt tiết mục đặc sắc phục vụ đông đảo khán giả có mặt tại quảng trường Lâm Viên.

ĐOÀN KIÊN

