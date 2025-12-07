Diễn viên Bích Ngọc: Chọn vai bằng cảm xúc

Những tháng cuối năm 2025, Bích Ngọc có 2 vai diễn điện ảnh ra mắt khán giả. Đầu tiên là vai phản diện trong Bịt mắt bắt nai (đạo diễn Hoàng Thơ) vào tháng 10 và cuối tháng 12 này là Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường). Điểm chung ở cả hai vai diễn này là Bích Ngọc đã “lột xác” khỏi hình tượng nhẹ nhàng, trong sáng thường thấy trước đây, để thể hiện nhiều gam màu trong diễn xuất.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 cho biết, giai đoạn mới bước vào nghề, khi chọn vai, cô thường chú ý đến thể loại hay đạo diễn. "Nhưng hiện tại, tiêu chí lớn nhất của tôi là cảm xúc. Khi đọc kịch bản, nếu thấy rung động dù chỉ một khoảnh khắc, tôi sẽ nhận. Nếu không thấy rung động, tôi sẵn sàng từ chối, dù dự án đó lớn đến đâu. Tôi không muốn khoác lên mình một 'chiếc áo' quá rộng", nữ diễn viên bộc bạch. Cô cũng tiết lộ, với những vai diễn khó, quá trình chuẩn bị tiền kỳ của cô thường rất kỹ. Như trước khi vào vai trong Thiên đường máu, cô dành nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu tâm lý và hoàn cảnh của những người khi bị “bán” ra nước ngoài sẽ như thế nào.

Vai diễn lần này của cô cũng mang đến nhiều thử thách, không chỉ mệt mỏi về thể xác, còn rất căng thẳng về tâm lý, nhiều lúc khi về nhà không biết đâu là vết bầm thiệt, đâu là hóa trang chưa được tẩy hết. Để giữ cảm xúc cho nhân vật, trong quá trình ghi hình, cô chọn viết nhật ký riêng cho nhân vật của mình, với những trạng thái cảm xúc đa chiều. “Tôi nghĩ cách viết nhật ký cho nhân vật này sẽ giúp mình xây dựng tâm lý, bám sát câu chuyện cũng như tuyến tình cảm được đầy đặn và hợp lý”, Bích Ngọc cho biết. Một điều khác khiến cô rất tâm đắc trong phim đó là cơ hội lần đầu tiên được làm việc với diễn viên Quang Tuấn. Cô chia sẻ, đàn anh rất thân thiện, thoải mái và gần gũi, mang đến cho cô cảm giác là một gia đình thật sự. Thậm chí, khi đã hoàn thành bộ phim, cô vẫn quen miệng gọi Quang Tuấn là “anh Hai”.

Năm 2025 được xem là một năm bận rộn với Bích Ngọc. Cô cũng thừa nhận, đây là “năm thử thách làm mới”. Trước đó, cô có 2 vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ trong Hạnh phúc bị đánh cắp (đạo diễn, NSƯT Nhâm Minh Hiền) và Không thời gian (NSƯT Nguyễn Danh Dũng và Nguyễn Đức Hiếu). Ngoài 2 phim điện ảnh nói trên, cô còn tham gia trong Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn), sẽ ra mắt vào mùa phim Tết 2026. Theo Bích Ngọc, đây là giai đoạn cô làm việc năng suất nhất.

Được khán giả nhớ nhiều với hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng qua vai Út Trong của Đất rừng phương Nam (Nguyễn Quang Dũng), Bích Ngọc thừa nhận có thời điểm là sự bất lợi. Tuy nhiên, ở hiện tại sau những vai diễn đa chiều, cô tự tin mọi người sẽ nhìn nhận sự đa dạng trong diễn xuất của cô. “Mỗi thời điểm, tôi sẽ xác định và chú trọng cho con đường riêng của mình. Tôi luôn ưu tiên những điều bản thân cảm thấy phù hợp nhất”, Bích Ngọc trải lòng.

