Rộn ràng đường phố khu trung tâm "xứ sở ngàn hoa"

Chiều 7-12, trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế 2025, chương trình Tea carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật diễn ra tại các tuyến đường trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Đoàn diễu hành đi ngang qua hồ Xuân Hương

Hành trình Tea carnival Đà Lạt gồm có đoàn diễu hành xe cổ, xe ngựa và các xe cổ động cho Lễ hội Trà quốc tế 2025 diễu hành qua các trục đường chính như quanh khu Hòa Bình, Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo và khách sạn DaLat Palace.

Các thí sinh Miss Cosmo khuấy động những nơi đoàn diễu hành đi qua

Sức hút xuyên suốt Tea carnival Đà Lạt là sự xuất hiện của gần 80 Miss Cosmo đến từ các nước và các vũ đoàn, tạo nên sự sôi động, đầy màu sắc.

Đoàn xe diễu hành trên các trục đường trung tâm Đà Lạt chiều 7-12

Trước đó, các thí sinh Miss Cosmo trong trang phục truyền thống rực rỡ diễu hành trên tuyến phố chính tại các phường, xã ở TP Bảo Lộc trước đây, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi

ĐOÀN KIÊN