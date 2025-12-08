Văn hóa - Giải trí

Hà Anh Tuấn mang Live concert “The rose” đến Lâm Đồng giữa tháng 1-2026

SGGPO

Vào ngày 17-1-2026, ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ mang Live concert "The rose" đến sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng). 

HA ANH TUAN SGGP.jpg
Hà Anh Tuấn thông báo mang Live concert “The rose” đến Lâm Đồng

Live concert tiếp tục có sự đồng hành của những nghệ sĩ tài năng thuộc Crystal Band, Saigon Pops Orchestra, nhóm bè Cadillac, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Lần này, tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và ê-kip Viet Vision hứa hẹn tạo nên một không gian và sân khấu rừng hoa hồng chưa bao giờ có tại sân vận động Đà Lạt. Concert cũng có sự tham gia của một số nghệ sĩ mới lần đầu xuất hiện trong chương trình của Hà Anh Tuấn.

Trong 2 năm 2024 và 2025, Hà Anh Tuấn đã mang phiên bản khác của The rose Sketch a rose đến Singapore, Sydney (Australia), Los Angeles (Mỹ) và TPHCM. Anh cũng chung tay hỗ trợ trong nhiều chương trình cộng đồng, các hoạt động trách nhiệm xã hội, hỗ trợ bão lũ, góp quỹ cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Sự bền bỉ và sức lan tỏa của anh vượt ra khỏi khuôn khổ một nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, trở thành một ảnh hưởng văn hóa tích cực, âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-12-08 lúc 14.38.46.png
Những hình ảnh “nhá hàng” ban đầu của Live concert “The Rose” của Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Với tôi, âm nhạc đúng nghĩa là khi nghe, nó gợi lên cả hình hài của ta. Cả sướng vui lẫn đau khổ, cả hy vọng lẫn chút tuyệt vọng dường như. Để những người xa lạ ngồi cạnh nhau cũng có thể mỉm cười với nhau, rồi dìu nhau đi tiếp”.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Hà Anh Tuấn Live concert The rose nhóm bè Cadillac Trần Nhật Minh

