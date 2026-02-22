230 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết

Chiều 22-2, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Tai nạn đường thủy nghiêm trọng

Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến đường bộ (378 vụ), làm chết 224 người. So với cùng thời điểm năm trước, số người chết giảm 76, số người bị thương giảm 117.

Đáng chú ý, tuyến đường thủy năm nay xảy ra 2 vụ tai nạn, làm chết 5 người, đang mất tích 5 người. Riêng tuyến đường thủy so với cùng thời điểm năm trước tăng 4 người chết.

Vụ tai nạn đường thủy ở hồ Thác Bà khiến nhiều người mất tích

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện trong 9 ngày nghỉ tết trên các tuyến đường cao tốc có chiều hướng tăng.

Tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý là hơn 5,2 triệu lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng hơn 749.000 lượt); tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến đường cao tốc ra tuyến đường địa phương là hơn 5,3 triệu lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng hơn 777.400 lượt). Trung bình mỗi ngày có hơn 585.000 lượt phương tiện đi vào đường cao tốc.

Một số tuyến đường cao tốc có lưu lượng phương tiện tăng cao: Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Bùng - Vũng Áng - Cam Lộ…

Trong thời gian nghỉ tết, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài, mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao đều vào 2 ngày đầu, 2 ngày cuối đợt nghỉ tết và các ngày mùng 2, sáng mùng 3 tết do nhu cầu người dân từ Hà Nội, TPHCM rời thành phố về các địa phương nghỉ tết, từ các địa phương quay về thành phố khi kết thúc nghỉ tết và nhu cầu đi người dân đi chúc tết, du xuân, đi lễ, tham quan đầu năm thường lớn….

Vi phạm nồng độ cồn tăng

Tết năm nay, toàn quốc không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Tuy nhiên, có 7 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại các địa phương: Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Tuyên Quang.

Cũng trong thời gian nghỉ tết, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 76.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với hơn 2.400 trường hợp, có 16.095 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, hơn 26.700 mô tô…

Cũng trong đợt nghỉ vừa qua, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 26.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng thời điểm năm trước tăng gần 10.000 trường hợp.

ĐỖ TRUNG