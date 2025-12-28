24 tác phẩm được trao Giải thưởng Nghệ thuật Múa 2025

Tổng cộng 24 giải và phần thưởng được trao, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nghệ sĩ, nhà lý luận và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Hội đồng xét giải đánh giá, các tác phẩm được vinh danh năm nay có chất lượng chuyên môn tốt, phản ánh đa dạng đề tài từ lịch sử, văn hóa truyền thống đến đời sống đương đại. Nhiều tác phẩm cho thấy sự tìm tòi trong ngôn ngữ múa, khả năng kết hợp yếu tố dân gian với tư duy sáng tạo mới, góp phần mở rộng biên độ biểu đạt của nghệ thuật múa Việt Nam.

Chia sẻ tại hội nghị, TS-NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, cho biết, một điểm nhấn nổi bật trong hoạt động năm 2025 là việc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam thực hiện video vũ điệu đại chúng “Tay trong tay tỏa sáng tương lai - Hand in Hand Brightening the future”. Phiên bản năm 2025 được xây dựng theo hướng gần gũi giới trẻ, kết hợp nhiều loại hình nhảy múa như múa dân gian, cổ điển châu Âu, đương đại, hip-hop, neo-classic, broadway…, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ. Ngay sau khi ra mắt và lan tỏa trên không gian số, hội phát động Cuộc thi thử thách Video - Reels Challenge tới 38 chi hội trên toàn quốc, tạo phong trào sáng tạo rộng khắp, mở rộng không gian tiếp cận công chúng của nghệ thuật múa.

Trao Giải thưởng Nghệ thuật Múa 2025

Chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025) đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu đề ra. Không chỉ tổng kết một chặng đường lịch sử mà còn khẳng định thành tựu và sức sống của nghệ thuật múa sau ngày đất nước thống nhất; đồng thời mở ra tầm nhìn mới, đảm bảo văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật múa nói riêng không chỉ đi cùng mà còn đi trước, soi đường cho sự phát triển của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Năm 2026, hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh sáng tạo, đào tạo và ứng dụng nền tảng số, hướng tới phát triển nghệ thuật múa Việt Nam bền vững, giàu bản sắc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

VĨNH XUÂN