3 người thương vong do sét đánh và nước cuốn

Chiều 20-8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong. Trong khi đó, tại tỉnh Nghệ An, 1 người dân bị nước cuốn tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20-8, trên địa bàn xã Đan Hải có mưa giông, kèm theo sấm sét. Thời điểm này, ông T.K.T. (sinh năm 1971, trú thôn Phú Minh) và ông H.X.Th. (sinh năm 1967, trú thôn Quý Hoa), cùng xã Đan Hải, trong quá trình đi thăm đồng thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Lực lượng chức năng cùng người dân đến hiện trường xảy ra vụ việc sét đánh ở xã Đan Hải

Vụ việc khiến ông T.K.T. tử vong tại chỗ; ông H.X.Th. bị thương, được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh Nghệ An.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông T.K.T. cho gia đình lo hậu sự theo phong tục tập quán của địa phương.

* Chiều 20-8, thông tin từ UBND xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh H.S.V. (sinh năm 1982, trú xóm Phúc Thành, xã Giai Lạc) tại khu vực hạ nguồn Khe Chùa.

Các đơn vị chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm anh H.S.V.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ sáng ngày 20-8, anh H.S.V. đi đến khu vực Khe Chùa, gần cầu mới Phúc Thành, không may bị nước cuốn trôi xuống khu vực hạ nguồn, mất tích.

DƯƠNG QUANG