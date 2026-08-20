TPHCM: Tìm thân nhân cho 2 phần mộ trong khu vực xây dựng công viên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM thông tin về việc phát hiện 2 phần mộ chưa xác định được thân nhân trong phạm vi thi công Dự án Xây dựng công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông.

Chiều 20-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM có văn bản thông tin đến họp báo về việc phát hiện 2 phần mộ chưa xác định được thân nhân trong phạm vi thi công Dự án Xây dựng công viên Thạnh Lộc, phường An Phú Đông (gọi tắt dự án).

Trong quá trình thi công móng giàn hoa ở độ sâu 0,5 - 0,75m, nhà thầu thi công phát hiện 2 huyệt mộ không có bia mộ hay dấu hiệu nhận biết về nhân thân: vị trí 1 (tọa độ X: 1202076.5, Y: 60133.2) ghi nhận một phần mộ còn nguyên huyệt mộ, còn áo quan; vị trí 2 (tọa độ X: 1202874.6, Y: 60133.5) ghi nhận một phần mộ còn áo quan nhưng đã bị mất nắp.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, UBND phường An Phú Đông cùng đơn vị thi công đã tạm dừng thi công khu vực này, lập biên bản hiện trường. Hiện chưa có hộ gia đình đăng ký nhận thân nhân. Các đơn vị liên quan đã tiếp tục kiểm tra những khu vực lân cận trong phạm vi công trình, nhưng chưa phát hiện thêm huyệt mộ.

Khu vực phát hiện 2 phần mộ. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM

UBND phường An Phú Đông được giao chủ trì việc bốc mộ, di dời, cải táng theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và nghi thức tâm linh truyền thống. Chính quyền địa phương cũng niêm yết thông báo tại trụ sở và thông tin trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm thân nhân.

Cá nhân, tổ chức hoặc gia đình có thông tin liên quan hai phần mộ liên hệ UBND phường An Phú Đông. Địa chỉ trụ sở: số 540 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TPHCM. Điện thoại liên hệ: (028)38919001 - Đường dây nóng UBND phường An Phú Đông.

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