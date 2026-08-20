Quảng Ngãi: Liên tiếp sạt lở tuyến đường tránh đèo Măng Rơi

Chiều 20-8, ông Tạ Chí Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng giao thông Đắk Bình cho biết, sau khoảng 8 giờ khắc phục, việc thông tuyến tại vị trí sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) phải tạm dừng do tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp.

Khắc phục sạt lở trên đường tránh Măng Rơi. Ảnh: CHÍ HIẾU

Clip Nỗ lực thông tuyến trên tuyến đường tránh đèo Măng Rơi. Thực hiện: HỮU PHÚC - CÔNG NHẬT

Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng giao thông Đắk Bình là đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường tránh đèo Măng Rơi. Sau khi nhận thông tin sạt lở trên tuyến đường, từ 9 giờ cùng ngày, công ty đã huy động máy móc, thiết bị đến hiện trường để khắc phục.

Quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, sương mù che khuất tầm nhìn, đất đá tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 2.000m3 và vẫn tiếp tục xảy ra sạt lở từ trên cao. Để bảo đảm an toàn, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đơn vị đã rút công nhân, phương tiện ra khỏi vị trí sạt lở, chờ thời tiết ổn định để tiếp tục thông đường.

Tuyến đường sạt lở bị bao phủ bởi sương mù. Ảnh: CHÍ HIẾU

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Công Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào, kiểm tra công tác khắc phục sạt lở trên tuyến đường, đề nghị đơn vị quản lý gắn thêm biển cảnh báo để người dân không đi vào khu vực nguy hiểm và hướng dẫn lưu thông theo hướng khác.

Hai ngày nay, đường tránh đèo Măng Rơi nối xã Kon Đào lên xã Tu Mơ Rông liên tục xảy ra sạt lở tại 2 vị trí khác nhau. Trong ngày 19-8, một vị trí sạt lở đã gây tắc đường và nhanh chóng được khắc phục. Đến sáng 20-8, sạt lở tiếp tục xảy ra, gây chia cắt giao thông từ 7 giờ sáng.

Vị trí sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi. Ảnh: TRUNG VÕ

Hiện có 2 tuyến đường từ xã Kon Đào lên Tu Mơ Rông là đường đèo Măng Rơi và đường tránh đèo Măng Rơi. Do đường đèo Măng Rơi đang sửa chữa nên người dân chủ yếu lưu thông qua tuyến đường tránh. Khi tuyến đường tránh bị sạt lở, người dân tạm thời phải quay lại lưu thông bằng đường đèo.

HỮU PHÚC