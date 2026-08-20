Lâm Đồng: Hàng loạt cây xanh ngã đổ do mưa to, gió lớn

Thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày cây thông có đường kính gốc khoảng 50 cm, cao hơn 10 m bị đổ chắn ngang đường khiến giao thông bị ảnh hưởng. May mắn thời điểm cây đổ không có người qua lại.
Tương tự, tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương – Đà Lạt, cây thông ba lá đường kính gốc khoảng 60 cm, cao hơn 10 m bật gốc nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường, lực lượng chức năng sau đó đã phải phong toả hai đầu tuyến đường để xử lý cây ngã đổ.
Mưa to kèm gió giật mạnh trong chiều và tối 20-8 cũng khiến hàng loạt cây xanh tại phường Lang Biang – Đà Lạt, phường B’Lao, phường 1 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh ngã đổ.
Tại các tuyến đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt), đèo Bảo Lộc, đèo Chuối chiều cùng ngày nhiều cây xanh ngã đổ, sau đó lực lượng chức năng cũng khẩn trương huy động lực lượng dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Hiện các địa phương vẫn đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do mưa to, gió giật mạnh gây ra.