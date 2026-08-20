Xã hội

Lâm Đồng: Hàng loạt cây xanh ngã đổ do mưa to, gió lớn

SGGPO

Tối 20-8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã huy động lực lượng tiến hành cắt dọn cành, thu dọn thân cây thông ba lá cổ thụ bị ngã đổ trên đường Nguyễn Khuyến.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày cây thông có đường kính gốc khoảng 50 cm, cao hơn 10 m bị đổ chắn ngang đường khiến giao thông bị ảnh hưởng. May mắn thời điểm cây đổ không có người qua lại.

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Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dọn dẹp hiện trường cây thông ngã đổ

Tương tự, tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương – Đà Lạt, cây thông ba lá đường kính gốc khoảng 60 cm, cao hơn 10 m bật gốc nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường, lực lượng chức năng sau đó đã phải phong toả hai đầu tuyến đường để xử lý cây ngã đổ.

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Cây ngã đổ trên đường Trần Nhân Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt
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Cây thông cổ thụ ngã đổ chắn ngang đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương - Đà Lạt chiều tối 20-8

Mưa to kèm gió giật mạnh trong chiều và tối 20-8 cũng khiến hàng loạt cây xanh tại phường Lang Biang – Đà Lạt, phường B’Lao, phường 1 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh ngã đổ.

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Dọn dẹp cây xanh ngã đổ tại trung tâm xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng
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Cây xanh ngã đổ làm hư hỏng nhà dân tại phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng
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Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra
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Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do gió giật làm tốc mái nhà chiều 20-8

Tại các tuyến đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt), đèo Bảo Lộc, đèo Chuối chiều cùng ngày nhiều cây xanh ngã đổ, sau đó lực lượng chức năng cũng khẩn trương huy động lực lượng dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Hiện các địa phương vẫn đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do mưa to, gió giật mạnh gây ra.

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Từ khóa

Lâm Đồng cây xanh ngã đổ mưa to Đà Lạt cây thông ba lá

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