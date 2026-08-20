Cô gái viết thư cảm ơn Công an xã Đông Thạnh

Chị Trần Thị Mỹ Duyên, ngụ tỉnh Gia Lai, viết thư tay gửi lời cảm ơn đến tập thể Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) vì đã tận tâm hỗ trợ chị nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm 3 năm trước.

Ngày 20-8, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) cho biết vừa nhận lá thư của chị Trần Thị Mỹ Duyên (25 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Bức thư được chị Duyên gửi đi vào ngày 19-8, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, để bày tỏ lòng biết ơn sau khi nhận lại xe bị mất trộm 3 năm trước.

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 7-7-2025 trên địa bàn do Đỗ Thanh Khiết (cư trú tại phường Thới An) thực hiện, Công an xã Đông Thạnh tạm giữ 1 xe máy là phương tiện đối tượng dùng đi gây án.

Bức thư viết tay của chị Duyên gửi lời cảm ơn đến Công an xã Đông Thạnh. Ảnh: CA

Công an xác định chiếc xe là tài sản của chị Duyên. Làm việc với cơ quan công an, chị Duyên cho biết chiếc xe bị mất trộm ngày 18-7-2023 tại phường 13, quận Gò Vấp (nay là phường An Hội Đông, TPHCM). Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp xác minh, hoàn tất thủ tục và trao trả chiếc xe cho chị Duyên vào năm trước.

Cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an, đúng ngày 19-8 năm nay, chị Duyên đã viết thư tay gửi Công an xã Đông Thạnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Phương (điều tra viên thụ lý vụ án).

Trong thư, chị Duyên bày tỏ: "Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần hết lòng vì nhân dân của các đồng chí, chiếc xe máy của em đã được tìm thấy và nhận lại. Trong suốt quá trình giải quyết, em rất cảm kích trước sự tận tâm hướng dẫn và chu đáo của đồng chí Phương, giúp em hoàn thành các thủ tục cần thiết để nhận lại xe. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, em xin chúc các đồng chí luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi niềm tin yêu của nhân dân".

NGUYỄN TÂN