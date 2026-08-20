Xã hội

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình

SGGPO

Sáng 20-8, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bên cạnh các chính sách giảm nhẹ, nhiều chính sách được sửa đổi theo hướng nghiêm khắc. Đó là bổ sung tội danh mới và hành vi mới; mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; quy định hình phạt nghiêm khắc hơn (cả phạt tù và phạt tiền).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 20-8. Ảnh QUANG PHÚC.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 20-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Sự điều chỉnh nêu trên có thể tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ việc thay đổi các chính sách hình sự nêu trên.

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Các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, sáng 20-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội: mua bán trái phép chất ma túy, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Việc này nhằm tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm; cũng như cần đặt trong tương quan về tính nguy hiểm của các tội phạm và tính hiệu quả trong tổng thể biện pháp phòng, chống các tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhất trí định hướng mở rộng phạm vi Bộ luật Hình sự của pháp nhân thương mại. Tuy nhiên, việc mở rộng tội phạm cụ thể cần được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh và thực tiễn xử lý vi phạm thời gian qua.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

môi trường đầu tư Quốc hội luật hình sự tội phạm tử hình

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