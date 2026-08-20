Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát việc thu phí ví điện tử liên kết tài khoản giao thông

Ngày 20-8, Cục Đường bộ Việt Nam đã lên tiếng làm rõ về khoản phí quản lý ví điện tử liên kết tài khoản giao thông và đề nghị các đơn vị liên quan rà soát chính sách phí.

Thu phí không dừng trên đường cao tốc. Ảnh: KH

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã ghi nhận ý kiến trên các diễn đàn mạng xã hội và phương tiện truyền thông về việc ví VETC và ví Viettel Money thông báo áp dụng phí đối với ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông, mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân, 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp, tháng không phát sinh giao dịch thì không thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, đây là các loại phí sử dụng phương tiện thanh toán, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Tại Nghị định số 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Nghị định số 52/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư số 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Giá 2023… không ấn định thời hạn báo trước đối với việc công bố hoặc điều chỉnh mức phí. Tuy nhiên, việc áp dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán và khách hàng.

Thực tế, các tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán đã có chính sách và phương thức tính phí khác nhau. Một số tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán đã thực hiện thu phí sử dụng. Trong đó, ví MoMo thu 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng; thẻ tín dụng quốc tế thu 1,902% giá trị giao dịch; ủy nhiệm chi qua tài khoản thanh toán BIDV, MB, VietinBank thu từ 1.000 - 3.000 đồng/giao dịch. Một số tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán chưa thu phí sử dụng (ví VETC, Viettel Money và ủy nhiệm chi qua tài khoản Vietcombank).

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC), đề nghị các đơn vị phối hợp với tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai để rà soát chính sách phí.

Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng; tiếp tục mở rộng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng, qua đó mang lại lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ ví điện tử được thuận tiện và hài hòa lợi ích giữa các bên.

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