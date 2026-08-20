Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi vào Vịnh Bắc Bộ, với 2 kịch bản về hướng di chuyển.

Cập nhật vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão, chiều 20-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Chiều 20-8, cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10.

Hồi 13 giờ ngày 20-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ vĩ Bắc - 109,9 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khoảng sáng 21-8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 21-8, tâm bão ở khoảng 19,8 độ vĩ Bắc - 108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Hướng di chuyển chủ yếu là Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 22-8, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 3-5km/giờ, trên vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, cường độ có khả năng suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới, còn cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng nhận định có 2 kịch bản chính:

Kịch bản có khả năng cao với xác suất khoảng 60-70% áp thấp nhiệt đới sau khi vào Vịnh Bắc Bộ di chuyển chậm nhưng mạnh lên thành bão cấp 8, đi lên phía Bắc, đổ bộ khu vực ven Biển Đông rồi suy yếu nhanh. Kịch bản này có thể khiến mưa lớn tại Bắc bộ gia tăng trở lại từ ngày 21-8, tập trung ở Đông Bắc bộ. Các khu vực Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Kịch bản thứ hai có xác suất khoảng 30-40% với dự báo cực đoan về mưa. Sau khi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, tiếp tục di chuyển chậm về phía Tây, đổ bộ vào khu vực phía Nam đồng bằng Bắc bộ rồi suy yếu. Kịch bản này có thể gây mưa to đến rất to tại Đông Bắc bộ, thời gian mưa lớn nhất từ ngày 22 đến 25-8.

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