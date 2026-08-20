Nghệ An: Mưa lớn cuốn trôi đường tạm, gây ngập lụt, chia cắt cục bộ

Sáng 20-8, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn trôi 2 đường tạm, gây ngập lụt nhiều đường, cầu tràn, chia cắt giao thông tại một số địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Video: Mưa lớn cuốn trôi đường tạm, gây ngập lụt cục bộ ở Nghệ An

Ông Nguyễn Viết Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Ham, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 19-8 đến sáng 20-8, trên địa bàn xã có khoảng 10 cầu tràn bị ngập nước, gây chia cắt giao thông, trong đó điểm bị ngập sâu nhất khoảng 60-80cm.

Trước nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương đã vận động 2 hộ dân ở xóm Hùng Cường di dời đến nơi an toàn.

Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết cầu tràn trên tuyến đường vào Trường THCS Tam Hợp và bản Phồng bị ngập nước sâu gần 1m, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại. Việc ngập nước sâu khiến tuyến đường vào các bản Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm tạm thời bị chia cắt với bên ngoài.

Đường tránh tạm thời ở bản Xóng Con (xã Tam Thái) bị cuốn trôi

Cũng trong sáng nay, tuyến đường giao thông ở khu vực thấp trũng trên địa bàn các xã Châu Lộc, Tân An, Châu Hồng, Diễn Châu, Bình Chuẩn, Tam Quang, Thành Bình Thọ, Yên Hòa… bị chia cắt.

Đường tránh tạm thời ở bản Khe Trằng bị xói lở, cuốn trôi

Cầu tạm tại bản Yên Thắng bị lũ cuốn trôi

Mưa lớn kéo dài khiến nước tại các khe, suối trên địa bàn xã Yên Hòa dâng nhanh. Đến 9 giờ ngày 20-8, cầu tạm qua khe Hội Nguyên, thuộc bản Yên Thắng, đã bị nước lũ cuốn trôi, khiến bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng với hơn 300 hộ, trên 1.400 nhân khẩu bị cô lập.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến trưa 20-8, cầu tràn Kim Bình bị ngập, chia cắt giữa xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2. Diện tích lúa hè thu bị ngập, thiệt hại khoảng 925ha. Mưa lớn cũng làm tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển qua xã Cẩm Trung đã bị sạt lở với chiều dài 50m, hiện UBND xã Cẩm Trung đã cắm biển, cấm người qua lại. Tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển qua xã Cẩm Trung

>> Hình ảnh ngập lụt, chia cắt ở một số địa phương phía Tây tỉnh Nghệ An:

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