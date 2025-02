3 xe tải tông liên hoàn trên QL1A Bình Định khiến 4 người bị thương

Tối 11-2, trao đổi với báo chí, Thượng tá Võ Văn Chín, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải ở Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua địa phận xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).