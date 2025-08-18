Giá vé máy bay tăng cao dịp lễ Quốc khánh 2-9

Ngày 17-8, thông tin từ các phòng vé cho biết, giá vé máy bay nội địa đang ở mức cao trong dịp cận kề lễ Quốc khánh 2-9.

Trong đó, giá vé chặng TPHCM - Hà Nội tăng giá mạnh các chuyến từ ngày 28-8 đến hết ngày 2-9.

Vào những ngày cao điểm 28 và 29-8, giá vé ở khung giờ đẹp có thể lên mức hơn 7,6 triệu đồng/vé khứ hồi; ở khung giờ sáng sớm hoặc bay đêm có giá khoảng 4,5 triệu đồng/vé khứ hồi. Một số đường bay du lịch từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Nha Trang cũng có giá vé tăng rất cao. Cụ thể, vé chặng Hà Nội - Nha Trang có mức giá thấp nhất trên dưới 6 triệu đồng/vé khứ hồi; giá cao nhất trên dưới 7,5 triệu đồng/vé khứ hồi; chặng Hà Nội - Đà Nẵng có mức giá 3,5-5,2 triệu đồng/vé khứ hồi; chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá 5,4-8 triệu đồng/vé khứ hồi.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng bay bán vé trong phạm vi khung giá, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý; bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đi, đến Hà Nội; hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến.

* Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa công bố kế hoạch phục vụ vận tải tại các bến xe trực thuộc đơn vị trong các ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9 năm nay. Theo đó, dự kiến lượng khách và lượng xe vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây sẽ tăng cao từ chiều ngày 28-8 đến ngày 30-8 trên cả 2 chiều đi và đến, trong đó cao điểm nhất vào ngày 1 và 2-9, giảm dần vào các ngày 3 và 4-9.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường, lượng xe dự kiến 850-900 lượt xe/ngày. Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường. Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượng xe dự kiến hơn 950 lượt xe/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường khoảng 1.000 xe khách. Số lượng xe này sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách; đồng thời đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tạm cấp 700 phù hiệu xe tăng cường có thời hạn từ ngày 28-8 đến 5-9.

BÍCH QUYÊN - QUỐC LẬP