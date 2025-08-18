TPHCM khởi công gần 30 công trình hạ tầng quy mô lớn

Những dự án được TPHCM khởi công đợt này trải rộng từ hạ tầng giao thông đến chỉnh trang đô thị với kỳ vọng tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ có 9 dự án, công trình cấp trung ương và 30 dự án cấp thành phố được khởi công, khánh thành. Trong đó, 9 dự án cấp trung ương gồm 5 dự án khởi công mới và 4 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; TPHCM đồng loạt khởi công 23 dự án và khánh thành 7 dự án cấp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực tế, đảm bảo an toàn cho việc khởi công các dự án

Đáng chú ý là dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trải dài trên 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định. Với tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng, đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của chương trình chỉnh trang đô thị TPHCM. Khi hoàn thành, công trình không chỉ cải thiện môi trường nước, giảm ngập úng, mà còn góp phần tăng diện tích cây xanh, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực bờ Bắc kênh Đôi.

Một công trình khác thu hút sự quan tâm lớn là tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Tuyến đường này dài hơn 50km, thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/giờ, với tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc này sẽ chia sẻ áp lực giao thông với quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đi Tây Ninh; tăng cường kết nối thương mại, logistics với nước bạn Campuchia.

Trong đợt này, thành phố còn khởi công nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước và xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến (tỉnh Bình Dương trước đây). Đặc biệt, dự án nâng cấp, mở rộng nút giao ngã tư Đình (quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá, quận 12 trước đây) cũng được khởi công. Khi đưa vào sử dụng, cầu vượt sẽ giúp giải tỏa điểm nghẽn giao thông vốn tồn tại nhiều năm tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, giảm nguy cơ tai nạn và nâng cao năng lực lưu thông trên quốc lộ 1...

QUỐC HÙNG