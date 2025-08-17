Xã hội

Một cây phượng bật gốc đè bẹp xe máy đang lưu thông

SGGPO

2 xe máy đi ngang qua bị cây phượng đè trúng nhưng 4 người trên xe đều may mắn thoát nạn.

Khoảng 17 giờ ngày 17-8, một cây phượng lớn trước căn nhà trên đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bật gốc đổ xuống lòng đường sau những đợt mưa kéo dài.

Screenshot_20250817_193332_Zalo.jpg
Người tham gia giao thông thót tim khi chứng kiến vụ việc

Thời điểm đó, 4 người đi xe máy ngang qua đã bị cây phượng đè trúng, tuy nhiên đều may mắn thoát nạn. Trong đó 1 xe máy chở 2 mẹ con và 1 xe máy chở 2 vợ chồng.

Rất đông người chứng kiến sự việc thót tim.

Screenshot_20250817_193145_Zalo.jpg
Cây phượng bật gốc đè trúng xe máy người đi đường

Xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường để nhanh chóng xử lý, sớm thông lại tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Đường Hàm Nghi Bật gốc Đông Hà Cắt cử Thoát nạn Lòng đường Cây bật gốc Cây đè Xe máy Tai nạn Cây ngã

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn