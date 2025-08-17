Một cây phượng bật gốc đè bẹp xe máy đang lưu thông

2 xe máy đi ngang qua bị cây phượng đè trúng nhưng 4 người trên xe đều may mắn thoát nạn.

Khoảng 17 giờ ngày 17-8, một cây phượng lớn trước căn nhà trên đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bật gốc đổ xuống lòng đường sau những đợt mưa kéo dài.

Người tham gia giao thông thót tim khi chứng kiến vụ việc

Thời điểm đó, 4 người đi xe máy ngang qua đã bị cây phượng đè trúng, tuy nhiên đều may mắn thoát nạn. Trong đó 1 xe máy chở 2 mẹ con và 1 xe máy chở 2 vợ chồng.

Rất đông người chứng kiến sự việc thót tim.

Cây phượng bật gốc đè trúng xe máy người đi đường

Xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường để nhanh chóng xử lý, sớm thông lại tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VĂN THẮNG