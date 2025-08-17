Ngày mai (18-8), áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc bộ

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và chiều 18-8 sẽ đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc bộ với sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Cập nhật đến chiều 17-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 17-8

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và chiều 18-8 sẽ đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc bộ với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Tây Bắc Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, và khu vực vịnh Bắc bộ, trong đó có các đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này sẽ gặp sóng lớn.

Nhiều nơi mưa gió, có thể kéo dài

Chiều 17-8, các chuyên gia thời tiết cảnh báo từ nay đến đêm 18-8, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể xuất hiện đợt mưa rất to với lượng mưa phổ biến lên tới 150-300mm. Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại nhiều địa phương miền núi trong khu vực này là rất lớn.

Đá núi sạt lở xuống Quốc lộ 4A tại khu vực đèo Khau Cốc Trà (tỉnh Cao Bằng), chiều 17-8. Ảnh: QUAN THUYÊN

Theo dữ liệu vệ tinh của cơ quan khí tượng và dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain, trong ngày 17-8, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, mưa vừa.

Cơn dông ở khu vực Tây Nam tỉnh Phú Thọ lúc 17 giờ ngày 17-8

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa lớn nhất

Tuy nhiên, khu vực Bắc Trung bộ là tâm điểm của mưa lớn. Trong đó, Trạm khí tượng Vinh (tỉnh Nghệ An) đo được lượng mưa lớn nhất cả nước với 234,6mm. Các trạm khí tượng khác như Kỳ Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận 180,2mm, Mai Lâm (tỉnh Thanh Hóa) 132,2mm.

Trong ngày 17-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã liên tục phát cảnh báo nguy cơ ngập úng và lũ quét tại nhiều địa phương.

Nhiều địa phương cũng có mưa to như Quảng Ngãi 128,8mm, Huế 105,2mm, Lâm Đồng 96,4mm… Vùng mưa cơ bản trải đều ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, mưa chủ yếu do tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp áp thấp nhiệt đới. Song mưa ở khu vực này chỉ xuất hiện rải rác, cục bộ có điểm mưa lớn nhưng không nhiều.

Những khu vực có mưa nhiều tập trung tại Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TPHCM. Ở Tây Nguyên, mưa tập trung tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai...

Những ổ mây dông tập trung dày đặc tại Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên, ảnh vệ tinh lúc 19 giờ ngày 17-8

Trong khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối 17 đến đêm 18-8, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-110mm, cục bộ trên 250mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị trong cùng thời gian này cũng có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 200mm.

Trong hai ngày 18 và 19-8, Đông Bắc bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-120mm, cục bộ trên 250mm. Đêm 17-8 đến ngày 18-8, khu vực Tây Bắc bộ, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và toàn Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Đông Bắc bộ trong đêm 17-8 có nơi đạt 70mm.

Đĩa mây dày đặc bao trùm Bắc Trung bộ từ sáng đến chiều tối 17-8. Ảnh vệ tinh lúc 19 giờ

Từ đêm 19 đến sáng 20-8, Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 150mm.

PHÚC HẬU