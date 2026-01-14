Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong lĩnh 20 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, cơ quan xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” gần 44 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” gần 44 tỷ đồng.

Cùng tội danh với bị cáo Nguyễn Thanh Phong, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên phạt 15 năm tù; chồng bị cáo Trần Việt Nga là Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Các bị cáo: Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 12 năm tù; bị cáo Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 7 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại, hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội, từ 15 tháng tù hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò chính trong vụ án, là những người chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, tổ chức phân chia tiền và chỉ đạo cấp dưới thống nhất thực hiện hành vi phạm tội với tổng số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có sự tham gia, cấu kết của nhiều lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích đúng đắn của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình xét xử, nhiều bị cáo thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo, trình bày hoàn cảnh gia đình và bối cảnh phạm tội, đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án thấp nhất.

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, cựu lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong các hoạt động: thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt). Bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền gần 94 tỷ đồng; trong việc cấp giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng; trong việc cấp GMP hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG