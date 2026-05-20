Triệt xóa đường dây buôn bán nước hoa giả loạt thương hiệu nổi tiếng

Ngày 20-5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt xóa đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh; thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu quốc tế nổi tiếng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa hàng hiệu với giá rẻ bất thường.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Qua đó xác định, cầm đầu đường dây là 2 chị em ruột Vũ Hồng Dương (sinh năm 1993, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (sinh năm 1990, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Hai đối tượng này tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng, rồi thông qua mạng xã hội đặt mua hàng giả từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các loại nước hoa giả bị lực lượng chức năng thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Các đối tượng đánh vào tâm lý "sính" hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa, thu lợi bất chính.

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả, thu được khoảng 200 tỷ đồng.

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Cơ quan công an làm việc với Vũ Hồng Dương.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (sinh năm 1997, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về hành vi buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng làm việc với Vũ Thị Yến Mai.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả ở TPHCM, gồm: Lê Thị Tố Loan (sinh năm 1989), Phạm Thị Mỹ (sinh năm 1998), Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1994), cùng trú tại TPHCM.

Theo đó, thông qua Facebook, Zalo, các đối tượng này đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May, với giá 160.000 - 250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán với giá 1 - 1,5 triệu đồng.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về hành vi buôn bán hàng giả.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

