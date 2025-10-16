38 cá nhân, tập thể nhận giải Cuộc thi tìm hiểu về quê hương An Giang

Các bài dự thi không chỉ thể hiện kiến thức sâu rộng về lịch sử - địa lý - văn hóa của An Giang mà còn chứa đựng tình cảm chân thành, niềm tự hào, sự trân trọng đối với truyền thống và con người nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Thư viện tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 16-10, Sở VH-TT tỉnh An Giang tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về quê hương An Giang với chủ đề “95 năm một lòng theo Đảng, 50 năm xây dựng quê hương giàu mạnh” năm 2025.

Cuộc thi được phát động từ tháng 3-2025, thu hút 20.329 bài dự thi với mong muốn khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của tỉnh An Giang - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng văn hóa và đầy tiềm năng phát triển.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Thư viện tỉnh An Giang cho biết, nhiều bài viết gửi về ban tổ chức đã có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức trình bày. Thí sinh thể hiện sự am hiểu về lịch sử quê hương, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Các bài dự thi không chỉ thể hiện kiến thức sâu rộng về lịch sử - địa lý - văn hóa của An Giang mà còn chứa đựng tình cảm chân thành, niềm tự hào, sự trân trọng đối với truyền thống và con người nơi đây.

Đặc biệt, một số bài dự thi nổi bật với cách tiếp cận sáng tạo, lồng ghép tư liệu quý, sử dụng hình ảnh minh họa sinh động và thể hiện cảm xúc chân thành về vùng đất và con người An Giang.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân. Ảnh: NAM KHÔI

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao thưởng 34 giải cá nhân và 4 giải tập thể đạt thành tích cao tại cuộc thi. Trong đó, giải nhất cá nhân thuộc về anh Nguyễn Văn Tú (giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Châu Đốc); đồng giải nhất tập thể là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (phường Long Xuyên).

NAM KHÔI