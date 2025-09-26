TPHCM hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc"

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành công văn triển khai, kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, tạo khí thế sôi nổi hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung tập trung vào lịch sử các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam; những trọng tâm, đột phá chiến lược; những chủ trương, định hướng lớn của các kỳ đại hội; những thành tựu nổi bật, ấn tượng, ý nghĩa lịch sử của đất nước sau mỗi năm thực hiện công cuộc đổi mới; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; những chủ trương, định hướng mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; những chủ trương, định hướng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đối tượng tham gia là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận (https://tuyengiaodanvan.vn). Thời gian tổ chức gồm 3 tuần thi: Tuần 1: từ ngày 7-11 đến hết ngày 14-11-2025. Tuần 2: từ ngày 15-11 đến hết ngày 21-11-2025. Tuần 3: từ ngày 22-11 đến hết ngày 28-11-2025. Tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 12-2025.

Mỗi tuần có 1 giải Nhất (2 triệu đồng), 2 giải Nhì (1,5 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (1 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (500.000 đồng/giải). Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể cho các địa phương, đơn vị có số lượng, tỷ lệ người tham gia đông đảo và có hình thức sáng tạo, phong phú trong triển khai.

Kết quả thi và danh sách đạt giải được công bố trên trang thông tin điện tử Báo cáo viên và Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận. Cá nhân đạt giải ngoài phần thưởng tiền mặt còn được nhận Biểu trưng của Cuộc thi.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp, Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí Thành phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt cần phát huy vai trò trong việc lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia cuộc thi. Các cơ quan báo chí Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh việc triển khai, phát động, kết quả Cuộc thi.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các đơn vị, cá nhân truy cập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận (https://tuyengiaodanvan.vn) của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để tìm hiểu về thể lệ cuộc thi và các tài liệu tham khảo.

THU HOÀI