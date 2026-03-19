Giải quyết cấp sổ hồng phải đi kèm đảm bảo phát triển đô thị

Ngày 19-3, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Các dự án được xem xét, giải quyết cấp sổ hồng gồm: dự án Khu dân cư Nam Sài Gòn – Thế kỷ 21, xã Bình Hưng, do Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư (CĐT); các dự án tại Phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm CĐT; Dự án Khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (tên thương mại Sycamore), Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương do Công ty TNHH Sycamore làm CĐT; dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương – Giai đoạn 3, tại số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa do Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway làm CĐT.

Đối với dự án khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế kỷ 21, theo Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ), dự án có quy mô gồm 197 nền đất. Hiện CĐT đề nghị giải quyết cấp sổ hồng đối với 186 căn nhà đã xây dựng hoàn thành. Sau khi lắng nghe các thành viên trong Tổ Công tác báo cáo tình hình của dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng theo đề nghị.

Các dự án tại phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ, TPHCM

Đối với 24 trường hợp người mua nhà ở tại các dự án thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng có văn bản gửi Sở Nông nghiệp - Môi trường trình bày rõ nguyên nhân tại sao 24 trường hợp này còn sót lại. Đồng thời CĐT phải cam kết chịu trách nhiệm nếu có sai sót trong quá trình thực hiện dự án, sau đó sẽ xem xét giải quyết cấp sổ hồng cho người dân.

Với dự án khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore), Tổ Công tác đã thống nhất giải quyết cấp sổ hồng 368 căn nhà cho người mua, CĐT và Phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT) phải thực hiện đầy đủ các thủ tục làm cơ sở cấp sổ hồng.

Còn dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương – giai đoạn 3, khi lắng nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng nhận định: Đến thời điểm hiện tại, hồ sơ của dự án này đã đủ điều kiện cấp sổ hồng, đề nghị CĐT phối hợp với Phòng Kinh tế đất xác định rõ nghĩa vụ tài chính để thực hiện cấp sổ hồng cho người mua.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ: Tổ Công tác không chỉ giải quyết cấp sổ hồng mà phải đảm bảo các vấn đề như an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, môi trường... tại các dự án. Việc rà soát, yêu cầu các CĐT phải thực hiện đầy đủ các vấn đề trên nhằm đảm bảo chất lượng sống cho người dân và góp phần phát triển đô thị tại TPHCM.

THANH HIỀN