Các cơ sở dầu khí chủ chốt tại Qatar và UAE bị tấn công, giá dầu tăng cao

Rạng sáng 19-3, các cơ sở dầu khí quan trọng tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tạm thời ngừng hoạt động sau khi bị Iran tấn công trả đũa.

Cơ sở LNG ở Ras Laffan, Qatar bị tấn công. Nguồn: X

Theo CNN, Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi (UAE) ngày 19-3 cho biết, các đội ứng phó khẩn cấp đang “xử lý các sự cố” tại mỏ dầu Bab và tổ hợp khí Habshan, nơi đặt một trong những cơ sở xử lý khí trên bờ lớn nhất thế giới. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Tại Qatar, các quan chức cho biết, các tên lửa của Iran đã gây “thiệt hại nghiêm trọng” tại thành phố công nghiệp Ras Laffan, nơi đặt cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công là một “sự leo thang nguy hiểm, vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia cũng như ổn định khu vực”. Bộ này khẳng định Qatar bảo lưu quyền đáp trả tự vệ được bảo đảm theo luật pháp quốc tế.

Cơ sở khí đốt tại thành phố Ras Laffan, Qatar bị tấn công. Ảnh: WSCANVA

Qatar đã dừng sản xuất LNG từ ngày 2-3 sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào 2 thành phố Ras Laffan và Mesaieed. Quốc gia vùng Vịnh này là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, chiếm gần 20% nguồn cung LNG toàn cầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trước đó đã đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar, Saudi Arabia và UAE, sau khi Israel ném bom một cơ sở xử lý khí đốt tại Iran.

Theo CNBC, giá dầu thế giới tăng vọt lên khoảng 110 USD/thùng sau các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại khu vực vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Giá dầu Brent tăng hơn 7% lên 111,23 USD/thùng vào lúc 16 giờ 52 phút giờ miền Đông Mỹ (tức rạng sáng 19-3 giờ Việt Nam). Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng khoảng 4% lên 100,04 USD/thùng.

Các nhà phân tích của Citigroup dự báo, giá dầu Brent có thể đạt trung bình 130 USD/thùng trong quý 2 và quý 3-2026, nếu các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng ở Trung Đông lan rộng và eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian dài.

KHÁNH MINH

