Giá dưa hấu và nhiều loại rau quả giảm mạnh

Tại tỉnh Gia Lai, giá dưa hấu hiện chỉ 1.000-2.000 đồng/kg tại chân ruộng khiến nông dân lỗ hàng trăm triệu đồng trên mỗi ruộng dưa hấu. Tỉnh Gia Lai có khoảng 2.733ha dưa hấu, đến nay đã thu hoạch chừng 15%. Số diện tích còn lại thu hoạch trong tháng 3 và tháng 4, tương đương hơn 80% sản lượng của vụ. Trước tình hình này, Sở Công thương tỉnh Gia Lai vừa có công văn gởi các hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ trái cây, nhiều loại rau củ cũng giảm giá mạnh. Tại các chợ truyền thống, giá cà chua trước tết ở mức 45.000-70.000 đồng/kg, nay chỉ còn 10.000-25.000 đồng/kg (tùy loại). Đậu cô ve giảm khoảng một nửa, xuống còn 20.000-25.000 đồng/kg...

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, giá nông sản giảm mạnh do nhiều yếu tố. Thị trường Trung Quốc, nơi tiêu thụ phần nhiều trái cây của Việt Nam, đang siết chặt kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng. Trong lúc này, nhiều phòng xét nghiệm trong nước quá tải, hay tạm dừng hoạt động... Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu trái cây tươi, cho biết, xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng tới các tuyến vận chuyển hàng hóa sang khu vực này và sang châu Âu. Cước tàu biển tăng lên khoảng 5.000-6.000 USD/container, so với mức 3.000-4.000 USD trước đó, khiến hoạt động xuất khẩu trái cây của doanh nghiệp Việt Nam bị đình trệ nhiều.

mNhững ngày qua, tại xã Khánh Bình và xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, hàng trăm tấn bí đỏ đang rơi vào cảnh tồn đọng, dù giá giảm sâu nhưng không có thương lái đến mua. Nhiều ruộng bí đã quá ngày thu hoạch, trái nằm dày đặc trên ruộng. Ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau), cho biết, hiện trên địa bàn đang còn khoảng 200 tấn bí đỏ của người dân chưa tiêu thụ được. Những ngày qua, hội nông dân đang tích cực kết nối và kêu gọi các tiểu thương, đoàn thể và nhân dân hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ đang tồn đọng.

ĐỨC TRUNG - TẤN THÁI