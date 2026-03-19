Thị trường bất động sản TPHCM đang dần phục hồi

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhìn nhận, TPHCM đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển nhà ở xã hội. Trong năm 2025, TPHCM đã hoàn thành 14 dự án với 13.040 căn hộ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đây là tiền đề để thành phố thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030; trong đó năm 2026 thực hiện 28.500 căn hộ nhà ở xã hội.

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, đối với công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số vướng mắc, bất cập cần được Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết. Cụ thể, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn năm 2024-2030. Bên cạnh đó, người mua, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 5,4%/năm là khá cao so với mức lãi suất là 4,8%/năm trong giai đoạn 2021-2024…

Về cơ chế thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024, tính đến đầu tháng 2-2026, TPHCM đã thông qua tổng cộng 182 khu đất với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2. Việc áp dụng cơ chế thí điểm này đã tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và tăng nguồn cung nhà ở trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, thị trường bất động sản tại TPHCM thời gian qua có những tín hiệu phục hồi tích cực. TPHCM sẽ bước vào giai đoạn mới, vừa phải xử lý các tồn tại, vướng mắc kéo dài, vừa định hình các mô hình phát triển hiện đại, bền vững hơn. Do đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển mới gắn với hạ tầng, đặc biệt là khu vực quanh các đầu mối giao thông, nhà ga, các dự án TOD để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

“Hiệp hội bất động sản TPHCM cần phát huy vai trò là cầu nối, tăng cường phản biện và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong triển khai chính sách, góp phần bảo đảm thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị.

