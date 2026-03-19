Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên đóng cửa ngày 18-3 (sáng 19-3 giờ Việt Nam) ghi nhận các chỉ số chính đồng loạt đi xuống, sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất.

Theo Tân Hoa xã, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,63% xuống 46.225,15 điểm, mức thấp mới trong năm. Chỉ số S&P 500 mất 1,36% còn 6.624,7 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,46% xuống 22.152,42 điểm.

Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy cơ quan này nhìn nhận đà tăng gần đây của giá dầu chủ yếu chỉ tác động tạm thời đến lạm phát. Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản của FED được thông qua với tỷ lệ 11-1, phù hợp với dự báo của thị trường, nhưng đi ngược lại sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất.

FED giữ lãi suất trong khoảng 3,50% - 3,75% và cho biết có thể thực hiện một đợt cắt giảm vào cuối năm nay.

Theo Chủ tịch FED Jerome Powell, do xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng trong ngắn hạn làm tăng lạm phát. FED đã nâng dự báo lạm phát với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân đạt 2,7% vào tháng 12-2026, cao hơn mức 2,4% đưa ra trước đó. Dù vậy, ông nhấn mạnh, còn quá sớm để đánh giá quy mô và thời gian ảnh hưởng của lạm phát đối với nền kinh tế.

FED cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng “vững chắc”, song thị trường lao động còn yếu với mức tăng việc làm thấp. Lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu dài hạn 2%.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Corpay (Toronto), nhận định việc FED giữ nguyên lãi suất cho thấy cơ quan này sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc tiền tệ truyền thống, đồng nghĩa không phản ứng thái quá trước cú sốc giá năng lượng đang lan rộng trong nền kinh tế toàn cầu.

KHÁNH MINH