Chưa ghi nhận thiếu container rỗng tại cụm cảng Cái Mép

Ngày 18-3, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phản ánh thời gian vận chuyển kéo dài do tàu phải điều chỉnh hành trình tránh khu vực Biển Đỏ – kênh đào Suez và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, nguy cơ thiếu container rỗng cục bộ bắt đầu được đặt ra.

Tại cụm cảng Cái Mép vẫn chưa ghi nhận tình trạng thiếu container rỗng. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo khảo sát mới công bố của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) với 49 doanh nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro an ninh hàng hải trên Biển Đỏ.

Trong đó, hơn một nửa đánh giá mức độ tác động là nghiêm trọng. Không chỉ chi phí vận tải và phụ phí tăng, việc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hành trình đã kéo dài đáng kể thời gian vận chuyển.

Với các tuyến châu Á – châu Âu, thời gian hành trình có thể tăng thêm khoảng 7-10 ngày khi đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến vòng quay container chậm lại và làm phát sinh nguy cơ thiếu hụt thiết bị tại một số điểm xuất hàng. Tuy vậy, theo đánh giá của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, tình trạng này hiện mới mang tính cục bộ.

Tại cụm cảng Cái Mép, hoạt động giao thương vẫn bình thường. Ảnh HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên báo SGGP tại cụm cảng Cái Mép, đại diện cảng container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT), cho biết chưa ghi nhận tình trạng thiếu container rỗng. Hoạt động cấp, trả container tại bãi vẫn diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đơn vị cũng chưa điều chỉnh tăng giá dịch vụ container rỗng và đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, giá nhiên liệu để có phương án phù hợp.

Tương tự, đại diện cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) cho biết, lượng container rỗng tại bãi hiện vẫn dồi dào, chưa xảy ra thiếu hụt. Còn tại cảng quốc tế Cái Mép (CMIT), hoạt động khai thác cũng được duy trì ổn định, chưa ghi nhận thiếu container rỗng. Các hãng tàu vẫn đảm bảo nguồn thiết bị theo kế hoạch giao nhận, trong khi cảng tiếp tục thực hiện vai trò trung chuyển, hạ rỗng và giao nhận thiết bị.

Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, nhận định logistics đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế. Trong bối cảnh rủi ro chuỗi cung ứng gia tăng, nếu không nâng cấp năng lực logistics tương ứng, chi phí vận chuyển sẽ tiếp tục tăng, rủi ro giao hàng lớn hơn và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế.

Từ thực tiễn hoạt động, đại diện VLA đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin thị trường theo hướng tích hợp giữa thương mại và logistics, bao gồm dữ liệu về hệ thống cảng, hành lang vận tải, biến động cước phí và yêu cầu chuyển đổi xanh. Đồng thời, cần đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp logistics trong nước với mạng lưới quốc tế, gắn xúc tiến thương mại với xúc tiến dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế cảnh báo sớm rủi ro chuỗi cung ứng, từ tắc nghẽn cảng, thay đổi tuyến vận tải đến biến động chính sách, cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, vận chuyển và xuất khẩu.

Theo VLA, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành sẽ tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số, logistics xanh và nâng cao chất lượng nhân lực, qua đó góp phần giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và hỗ trợ xuất khẩu phát triển bền vững trong năm 2026.

MINH XUÂN - THÀNH HUY