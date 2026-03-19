Mở rộng dòng vốn đầu tư từ Australia vào nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam

Ngày 19-3, tại TPHCM, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) phối hợp Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức diễn đàn "Nông nghiệp và thực phẩm Australia - Việt Nam 2026".

Sự kiện thu hút 28 doanh nghiệp hàng đầu của Australia cùng đông đảo doanh nghiệp trong nước tham dự. Đây là dịp để các bên tập trung thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều và mở rộng cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Minh Xuân

Tại diễn đàn, bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Australia năm 2025 đạt khoảng 23 tỷ AUD, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong đó, nông nghiệp, thực phẩm là lĩnh vực hợp tác nổi bật khi Australia đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thịt, sữa, ngũ cốc, thực phẩm chất lượng cao vào Việt Nam, còn Việt Nam gia tăng xuất khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến sang Australia.

Việc cùng tham gia các hiệp định thương mại tự do đang tạo nền tảng quan trọng để mở rộng thương mại song phương. Các ưu đãi thuế quan không chỉ giúp hàng Australia vào Việt Nam thuận lợi hơn, mà còn mở rộng dư địa để hàng Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường Australia.

Việt Nam đang nổi lên là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Australia: quy mô thị trường tiêu dùng lớn, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu tăng nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt khoảng 375 tỷ AUD, tăng hơn 9%, tạo dư địa lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, phân phối và logistics.

Đại diện các doanh nghiệp Australia và Việt Nam chụp hình lưu niệm. Ảnh: Minh Xuân

Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi ngành nông nghiệp của Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị đang mở ra cơ hội hợp tác đầu tư sâu hơn.

Đặc biệt, lĩnh vực thức ăn chăn nuôi – một mắt xích quan trọng của chuỗi nông nghiệp đang bộc lộ rõ nhu cầu thu hút đầu tư, khi mỗi năm, Việt Nam phải nhập khẩu tới 70–80% nguyên liệu, tương đương gần 25 triệu tấn, trị giá hơn 8 tỷ USD. Đây được xem là “nút thắt” lớn nhưng cũng là dư địa để các doanh nghiệp Australia tham gia cung ứng, phát triển vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và giải pháp chuỗi cung ứng.

Bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao Chính phủ Australia, cho rằng, Australia có lợi thế về hệ thống sản xuất an toàn, bền vững và công nghệ cao, trong khi Việt Nam có nhu cầu lớn và thị trường tăng trưởng nhanh.

Sự bổ trợ này mở ra cơ hội hợp tác không chỉ trong thương mại mà còn trong đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, thực phẩm.

Các đại biểu chia sẻ tiềm năng thu hút đầu tư của Việt Nam trong ngành chế biến thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Minh Xuân

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến phân phối.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa của doanh nghiệp Australia. Việc tăng cường kết nối thương mại gắn với mở rộng đầu tư sẽ là động lực quan trọng giúp nâng kim ngạch hai chiều, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam trong dài hạn.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20-3, với kỳ vọng tạo thêm các kết nối thực chất, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng thương mại và đầu tư song phương trong thời gian tới.

ÁI VÂN