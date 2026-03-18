Đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai các dự án đường sắt

Ngày 18-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường sắt.

Về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về lựa chọn đối tác công nghệ; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ, lập hồ sơ mời thầu xong trong tháng 3, lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2-2026.

Về các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 6 tuyến (trong đó 4 tuyến dự kiến khởi công trong năm 2026) và đang triển khai thực hiện 3 tuyến; TPHCM đang ưu tiên tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư 6 tuyến giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho đường sắt đô thị; đồng thời đang xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với đường sắt đô thị (loại hình metro) dự kiến ban hành trong quý 3-2026.

Bên cạnh đó, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái cũng đang được triển khai...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt. Ảnh VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn, tiêu chí, quy trình, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhưng phù hợp đặc thù Việt Nam để có cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất trên cả nước. Các dự án cần triển khai kịp thời, đúng tiến độ nhưng đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn, nâng cao chất lượng. Trong quá trình triển khai phải kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán theo quy định, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đa dạng hóa các nguồn vốn (Nhà nước, tư nhân, hợp tác công - tư, vay vốn, phát hành trái phiếu…) và tối ưu hóa nguồn vốn, không để lãng phí; tiếp cận, vận dụng sáng tạo các quy trình, công nghệ thi công tiên tiến nhất để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể với các dự án. Trong đó, đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ, xây dựng quy chuẩn, trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (tư vấn, xây lắp, hệ thống điều khiển…)

Về những tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tích cực tháo gỡ các vướng mắc. Trong đó, Bộ Tài chính hỗ trợ xử lý vướng mắc liên quan nguồn vốn vay. Thủ tướng lưu ý TPHCM đặc biệt ưu tiên các dự án kết nối 2 sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm TPHCM. Với các tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh do tư nhân làm chủ đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải kiểm tra, giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền…

LÂM NGUYÊN - THANH HOA