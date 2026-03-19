Cổ phiếu bất động sản tăng dù thị trường “đỏ lửa”

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-3 tiếp tục rung lắc mạnh với biên độ lớn. VN-Index có lúc lao dốc hơn 40 điểm, trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên chỉ còn mất gần 15 điểm, tương đương phục hồi khoảng 25 điểm so với mức thấp nhất trong ngày.

Cả thị trường bị ngập trong sắc đỏ. Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản đi ngược thị trường, giữ được sắc xanh tích cực: NVL tăng kịch trần, DXG tăng 2,17%, CEO tăng 2,67%, VPI tăng 2,43%, NLG tăng 1,08%, TCH tăng 1,39%, DIG tăng 1,12%; KDH, HDC tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) chìm trong sắc đỏ gây áp lực lên chỉ số. Trong đó, nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm sâu: SSI giảm 3,57%, HCM giảm 4,2%, VND giảm 3,41%, SHS giảm 3,09%, VCI giảm 2,64%, VIX giảm 2,41%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí, tiêu dùng cũng quay đầu giảm: PVT giảm 6,05%, BSR giảm 4,4%, PLX giảm 5,06%, OIL giảm 2,29%; PVD, PVS giảm gần 1%; MWG giảm 1,55%, VNM giảm 1,13%, DBC giảm 1,28%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,7 điểm (0,86%) còn 1.699,13 điểm với đến 229 mã giảm, 95 mã tăng và 55 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,05 điểm (0,83%) còn 245,73 điểm với 104 mã giảm, 48 mã tăng và 51 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.000 tỷ đồng, giảm 2.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 25.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 466 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 237 tỷ đồng, VIC hơn 226 tỷ đồng và BSR hơn 144 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN