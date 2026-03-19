Tự ý ngưng bán, một cơ sở xăng dầu bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 19-3, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa xử phạt một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 15 triệu đồng vì tự ý ngưng bán hàng khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt là Công ty TNHH L.G.Đ. (ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng ghi nhận toàn tỉnh có 4 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong đó, 1 cửa hàng tạm ngưng do sự cố kỹ thuật như bồn chứa bị ngấm nước, rò rỉ đường ống; 1 cửa hàng dừng hoạt động do chấm dứt hợp đồng thuê; 1 cửa hàng đã ngưng từ lâu nhưng chưa được phép và đang được cơ quan chức năng làm việc.

Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành chức năng sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.

