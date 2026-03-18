Cà Mau: Bí đỏ... bí đầu ra, địa phương kêu gọi giải cứu

Những ngày gần đây, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm mạnh, nhất là bí đỏ đang chạm đáy nên nông dân gặp nhiều khó khăn.

Nông dân xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) thu hoạch bí đỏ

Khu vực trồng bí đỏ tập trung nhiều ở vùng ngọt hoá thuộc các xã Đá Bạc, Khánh Bình… (tỉnh Cà Mau). Đầu vụ, bí đỏ (loại Trang Nông) có giá 12.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 5.000-6.000 đồng/kg; bí đỏ (lai Én Vàng) từ 7.000 đồng/kg giảm còn 3.000-4.000 đồng/kg. Mặc dù giá đang chạm đáy nhưng việc tiêu thụ cũng gặp khó khăn.

Ngày 18-3, ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Khánh Bình cho biết, hiện trên địa bàn xã đang còn khoảng 200 tấn bí đỏ của người dân chưa tiêu thụ được. Mặc dù giá đang rất thấp nhưng thương lái vẫn không đến mua. Qua thông tin nắm được, do chi phí vận chuyển tăng cao nên nhiều thương lái không đến tận hộ dân trồng bí mua như mọi năm.

Giá bí đỏ đang xuống thấp và tồn động nhiều trong dân.

Trước tình hình trên, Hội nông dân xã Khánh Bình đang tích cực kết nối và kêu gọi các tiểu thương, đoàn thể và nhân dân hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ đang tồn trong dân.

Theo ông Trần Văn Thuận, Phó trưởng Ban Công tác nông dân (Hội Nông dân tỉnh Cà Mau), lượng bí đỏ tồn đọng chủ yếu tập trung tại 2 xã Khánh Bình và Đá Bạc. Qua nắm bắt sơ bộ, tổng sản lượng bí đỏ chưa tiêu thụ được hiện khoảng 400 - 500 tấn.

Trước tình trạng trên, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã phát động chương trình “Chung tay giải cứu nông sản” cho bà con nông dân.

Bộ đội hỗ trợ nông dân tiêu thụ bí đỏ

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 18-3, nhiều cơ quan, đoàn thể và tiểu thương trực tiếp đến các hộ dân trồng bí đỏ thu mua, không có tình trạng lợi dụng "ép" giá trong lúc người dân đang khó khăn.

>>> Một số hình ảnh tiêu thụ bí đỏ tại xã Khánh Bình ngày 18-3:

Lực lượng hậu cần bộ đội trực tiếp thu mua bí đỏ giúp hộ ông Hồng Minh Luân, ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

Lực lượng xã đội Khánh Bình hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu thụ bí đỏ

Nông dân xã Khánh Bình thu hoạch bí đỏ

TẤN THÁI