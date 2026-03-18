Giám sát trực tuyến có thể loại bỏ gần 50% hàng hóa không an toàn trên sàn thương mại điện tử

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương Việt Nam) phối hợp Cục Tiêu chuẩn và an toàn sản phẩm Vương quốc Anh (OPSS) tổ chức diễn đàn an toàn sản phẩm trực tuyến năm 2026, tập trung giải pháp kiểm soát hàng hóa không an toàn trên sàn thương mại điện tử.

Quang cảnh diễn đàn, ngày 18-3. Ảnh: DMS

Theo thông tin tại diễn đàn, Cổng thông tin an toàn sản phẩm ASEAN cho phép các quốc gia chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về sản phẩm vi phạm và hoạt động thu hồi, qua đó hạn chế hàng hóa không bảo đảm an toàn lưu thông xuyên biên giới.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đang tiếp cận các công cụ giám sát thương mại điện tử do Vương quốc Anh hỗ trợ, nhằm phát hiện và xử lý hàng hóa không an toàn.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, kết quả thử nghiệm các công cụ giám sát trực tuyến (web-scraping) có thể loại bỏ gần 50% sản phẩm không an toàn bị cảnh báo trên các nền tảng thương mại điện tử lớn. Phía Vương quốc Anh cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và đào tạo. Đồng thời, hai bên thúc đẩy chia sẻ dữ liệu an toàn sản phẩm và xây dựng hệ thống giám sát trực tuyến.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, phối hợp đa phương và ứng dụng công nghệ là cần thiết để quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là với các nhóm hàng có nguy cơ cao như thiết bị điện, đồ chơi, mỹ phẩm.

PHÚC VĂN