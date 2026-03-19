Sáng 19-3, giá vàng giảm 4,1-4,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm sâu theo giá vàng thế giới. Dù vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới kéo dãn lên hơn 24 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 4,6 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 175,4 triệu đồng/lượng mua vào và 178,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 4,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 175,1 triệu đồng/lượng mua vào và 178,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 4,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 175,4 triệu đồng/lượng mua vào và 178,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 19-3 (giờ Việt Nam) còn 4.861,8 USD/ounce, giảm gần 200 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 154,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 24,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 23,9 – 24,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sâu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75% sau khi kết thúc cuộc họp về chính sách tiền tệ vào ngày 18-3 (giờ địa phương). Đồng thời, cơ quan này cũng phát tín hiệu thận trọng khi dự báo lạm phát tăng và chỉ có thể cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2026.

Động thái trên của FED đã khiến đồng USD tăng giá. Chỉ số DXY lên 100,23 điểm, gần mức cao nhất 10 tháng thiết lập vào tuần trước, gây ảnh hưởng tiêu cực lên giá vàng. Cùng với đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 liên tục thêm 2,6 tấn vàng trong phiên, còn nắm gần 1.067 tấn vàng. Trong ba phiên bán ròng liên tiếp từ đầu tuần, quỹ này bán ròng 4,6 tấn vàng. Giới phân tích nhận định, việc giá vàng trượt khỏi mốc 5.000 USD/ounce là một tín hiệu kỹ thuật đáng lo ngại nhưng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tăng trong dài hạn.

NHUNG NGUYỄN