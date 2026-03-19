Xem xét niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa

Chiều 19-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết đã làm việc với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), doanh nghiệp, ngân hàng liên quan về phương án niêm yết và tổ chức giao dịch mặt hàng bạc thỏi.

Tham gia buổi làm việc có đại diện MXV, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và các đơn vị dự kiến tham gia chuỗi cung ứng, lưu ký và vận hành giao dịch.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, nhu cầu giao dịch bạc thời gian qua có xu hướng tăng, trong bối cảnh giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ lớn. Việc nghiên cứu niêm yết bạc trên MXV là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, quá trình triển khai phải được đánh giá toàn diện, bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống và quyền lợi các bên tham gia.

Hiện nay, hoạt động mua bán bạc tại Việt Nam chủ yếu theo phương thức giao dịch vật chất trực tiếp, thông qua thỏa thuận giữa các bên. Mô hình này còn phân tán, chưa hình thành cơ chế giá tập trung, thiếu chuẩn hóa về thông tin và tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời chưa có công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh giá biến động mạnh, thực trạng này tiềm ẩn rủi ro cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Các bên làm việc về đề xuất niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa. Ảnh: DMS

Tại buổi làm việc, MXV đã báo cáo phương án tổ chức giao dịch, cơ chế giao nhận bạc thỏi và thanh toán bù trừ. Theo đề xuất, việc triển khai dự kiến chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn đầu thí điểm niêm yết và giao dịch vật chất trong nước. Khi thị trường vận hành ổn định sẽ xem xét liên thông với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc cho biết sẵn sàng bảo đảm năng lực sản xuất, phối hợp thực hiện quy định về giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, nguồn cung bạc hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu.

Đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (đơn vị dự kiến cung cấp dịch vụ lưu ký) cho biết đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống kho lưu trữ và phương án bảo đảm an toàn bảo quản bạc thỏi, đồng thời có thể mở rộng theo nhu cầu thị trường.

Cơ quan quản lý cho rằng, việc đưa bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý. Các cơ chế kiểm soát rủi ro như giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát đầu cơ và bảo đảm an toàn hệ thống cần được nghiên cứu, thiết lập phù hợp.

PHÚC VĂN